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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 февраля 2017г 
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В пятницу, 1 апреля, поздно вечером в одно из медучреждений Самары были госпитализированы два мальчика – 11 месяцев и 7 лет - с подозрением на отравление угарным газом, передает Волга Ньюс со ссылкой на оперативные структуры города.
 
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В ночь на 9 апреля в поселке Управленческий отключат воду

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Ремонт будет окончен к 8:00 9 апреля.
 
8 апреля 2014, 01:31
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