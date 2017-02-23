22 февраля срочная медпомощь потребовалась жильцам одного из домов по улице Сергея Лазо в поселке Управленческом.
Прибывшие по указанному адресу врачи обнаружили в квартире 31-летнюю женщину и 9-летнюю девочку. Им было плохо. Врачи оказали первую помощь и доставили маму в больницу Середавина, дочку – в детскую клиническую горбольницу.
По предварительной версии, они отравились бытовым газом (из-за неисправной конфорки на плите).
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Мужчина и женщина скончались от угарного газа в гараже на Алма-Атинской
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6 декабря 2016, 10:39
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В Самаре на Аэродромной два ребенка отравились угарным газом
В пятницу, 1 апреля, поздно вечером в одно из медучреждений Самары были госпитализированы два мальчика – 11 месяцев и 7 лет - с подозрением на отравление угарным газом, передает Волга Ньюс со ссылкой на оперативные структуры города.
По …
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3 апреля 2016, 04:06
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В Самаре скончался мужчина во время игры в футбол
В пятницу, 18 декабря, около 21:00, по предварительным данным во время игры в футбол, в районе поселка Управленческий почувствовал себя плохо 49-летний мужчина, сообщает портал "Волга-Ньюс" со ссылкой на оперативные службы Самары. Пострадавший скончался. Причины его смерти теперь установит …
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20 декабря 2015, 04:01
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По предварительным данным следствия, кто-то из молодых людей попытался починить газовую колонку, в результате …
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МВД: В Самаре обнаружили 3 трупа без признаков насильственной смерти
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22 ноября 2015, 05:49
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