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По каким дорогам в Самаре пока можно ездить?
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25 июля 2017, 12:46
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Московское шоссе снова перекрывают: самарцев заставят делать крюк
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25 июля 2017, 07:00
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В Самаре искателям древних артефактов заплатят 335 000 рублей
Самарский Департамент градостроительства объявил торги на проведение историко-культурной экспертизы, которая должна выявить наличие объектов археологического наследия на месте реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе. Цена контракта - 335 тысяч рублей. Средства поступят из бюджета города. Согласно техзаданию, …
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24 июля 2017, 07:02
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Ад на Московском шоссе: движение встало из-за ДТП
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24 июля 2017, 09:13
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В Самаре перекрыли участок Волжского шоссе и изменилось движение автобусов
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24 июля 2017, 08:52
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Новый тоннель на Московском шоссе открыли в обе стороны
В Самаре открыли проезд по направлению «в город» через новый тоннель, построенный на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. Снятое над этим участком видео разместил в Сети самарский блогер Александр Карягин.
Как уже сообщала «ТЕРРА», движение транспорта «из города» …
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24 июля 2017, 07:48
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Новый участок Московского шоссе планируют перекрыть 15 июня
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7 июня 2017, 11:00
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В Самаре начали строить новую развязку на Московском шоссе, есть фото
В Самаре началось строительство развязки на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского. Пока подрядчик - компания «Самаратрансстрой» - вывозит с будущей стройплощадки грунт. Также в первую очередь будет необходимо обустроить инженерные сети и перенести коммуникации.
На данном участке изменится схема движения. …
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22 марта 2017, 10:56
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Появилась информация о новом этапе строительства на Московском шоссе в Самаре
По информации источников телерадиокомпании «ТЕРРА», на следующей неделе завершится экспертиза проекта строительства в Самаре транспортной развязки - на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского.
Напомним, первоначально она имела форму кольца, теперь - эллипса. Источники в областном минтрансе утверждают: ее строительство должно …
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12 августа 2016, 04:41
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В блогах: непонятная конструкция на перекрестке улиц Мичурина и Луначарского
Самарец Владимир Сверкалов выложил во "ВКонтакте" фотографию перекрестка улиц Мичурина и Луначарского. "Кто-нибудь знает, что это за непонятные конструкции белого цвета из-под асфальта торчат? У меня вообще нет вариантов. Кроме версии, что эти штуковины нужны коня привязывать!" - иронизирует …
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23 октября 2015, 07:38