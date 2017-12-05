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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Снег с федеральных дорог в Самарской области убирают 180 единиц техники

Снег с федеральных дорог в Самарской области убирают 180 единиц техники

Снег с федеральных дорог на территории Самарской области убирают 180 единиц техники.
 
«Дорожное покрытие обрабатывается противогололедными материалами, организована работа аварийных бригад. Последствия неблагоприятных погодных условий устраняют до 180 единиц дорожной техники. По окончании снегопада техника продолжит работать в усиленном 

5 декабря 2017, 04:47
В Самаре на кольце Луначарского и Московского шоссе включили светофоры

В Самаре на кольце Луначарского и Московского шоссе включили светофоры

В Самаре на кольце улицы Луначарского и Московского шоссе по указанию областного минтранса включили светофоры. Это произошло в минувшую пятницу, 1 декабря, сообщили в организации «Самарадортранссигнал». Но с понедельника, 4 декабря, светофоры перевели в режим желтого мигания. Это временная мера 
5 декабря 2017, 11:05
Появилась новая дата, когда в Самаре откроют участок Ново-Садовой

Появилась новая дата, когда в Самаре откроют участок Ново-Садовой

Появилась новая дата, когда в Самаре предполагается открыть движение транспорта по улице Ново-Садовой. Речь идет об участке от Первомайской до Полевой. Проезд там закрыт уже несколько лет в связи с работами по строительству метро. Предполагаемую дату открытия назвал источник в 
4 декабря 2017, 04:01
Стало известно, когда в Самаре включат освещение на Московском шоссе

Стало известно, когда в Самаре включат освещение на Московском шоссе

В Самаре на двух участках Московского шоссе включат освещение. Об этом в соцсети Twitter сообщил глава минтранса Самарской области Иван Пивкин.

«На Московском шоссе отсутствует освещение на двух участках - от Ташкентской до Алма-Атинской и от «Касторамы» до Банной. 
1 декабря 2017, 09:54
В Самаре минтранс сообщил об изменениях на кольце Луначарского

В Самаре минтранс сообщил об изменениях на кольце Луначарского

Минтранс Самарской области сообщил, когда троллейбусы начнут ходить через кольцо улицы Луначарского и Московского шоссе. Об изменениях представители ведомства сообщили в социальной сети Twitter.

«Троллейбусное сообщение на данном участке будет восстановлено после окончания строительных работ. Контактная сеть троллейбусов на 
28 ноября 2017, 03:13
В Самаре готовятся к стройке Южного обводного шоссе

В Самаре готовятся к стройке Южного обводного шоссе

В Самаре готовятся к стройке Южного обводного шоссе. Оно протянется вдоль реки Самара и соединит Южное шоссе и улицу Водников. В областном правительстве утвердили основную часть проекта планировки территории. Создание новой дороги начали обсуждать в 2011 году. Осенью прошлого года 

28 ноября 2017, 02:33
В Самаре полицейские ищут очевидцев ДТП на Московском шоссе

В Самаре полицейские ищут очевидцев ДТП на Московском шоссе

В Самаре полицейские ищут очевидцев ДТП, которое произошло на Московском шоссе 17 ноября. Авария случилась примерно в 19:30. Столкнулись вазовская «пятнадцатая», за рулем которой находился 57-летний водитель, и иномарка Skoda под управлением 25-летнего мужчины. По версии полицейских, водитель отечественной легковушки 

27 ноября 2017, 04:50
Участок Ново-Садовой в Самаре не успевают открыть до декабря

Участок Ново-Садовой в Самаре не успевают открыть до декабря

В Самаре участок Ново-Садовой не успевают открыть до зимы. Движение транспорта от Первомайской до Полевой откроют не раньше 1 декабря. Такая информация опубликована представителем министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в социальной сети Twitter.

«Об открытии движения сообщим 
23 ноября 2017, 03:07
На 3 улицах Самары появятся полосы для общественного транспорта

На 3 улицах Самары появятся полосы для общественного транспорта

К ЧМ-2018 на дорогах Самары появятся выделенные полосы для общественного транспорта. Такую информацию предоставило министерство транспорта Самарской области.

«Выделенные полосы общественного транспорта на период проведения ЧМ будут устроены на Ново-Садовой, проспекте Кирова и Московском шоссе от остановки "Ипподром" до Мехзавода», - 

20 ноября 2017, 10:33
В Самаре более 175 млн рублей вложат в дороги «Волгаря»

В Самаре более 175 млн рублей вложат в дороги «Волгаря»

В микрорайоне «Волгарь», расположенном в Самаре в Куйбышевском районе, будут строить новые дороги. Автомобильную трассу по улице Казачьей планируют обустроить на участке от улицы Осетинской до Шоссейной.
 
Кроме того, запланировано строительство дороги по улице Солженицына в «Парк Дружбы народов».

14 ноября 2017, 02:21
В Самаре на закрытом участке Ново-Садовой начали укладывать асфальт

В Самаре на закрытом участке Ново-Садовой начали укладывать асфальт

Минувшей ночью в Самаре, на перекрытом участке улицы Ново-Садовой между Первомайской и Полевой, началась укладка асфальта, сообщает «Волга-Ньюс». Движение транспорта планируют открыть в первых числах ноября. Автомобили смогут ездить по двум полосам по направлению «из города» и по трем 
19 октября 2017, 11:35
На Ново-Садовой прятали полтонны алкоголя для нелегальной продажи

На Ново-Садовой прятали полтонны алкоголя для нелегальной продажи

Крупную партию спиртного в ларьке на улице Ново-Садовой изъяли специалисты областного Департамента регулирования оборота алкогольной продукции. Поводом для проверки павильона послужили жалобы жителей близлежащих домов на то, что там торгуют пивом, хотя ларек является нестационарным объектом - а значит продавать 

5 октября 2017, 09:31
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