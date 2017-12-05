В Самарской области потратят почти 10 миллионов рублей на содержание автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), говорится в сообщении на портале госзакупок. Согласно техзаданию, речь идет об обслуживании участка Московского шоссе от улицы Мичурина до подъезда к Самаре от трассы М-5 «Урал», а также участка Ново-Садовой от Полевой до Георгия Димитрова.
На Московском шоссе «умные светофоры» должны быть установлены около Центрального автовокзала, на перекрестках с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе, возле торговых центров «Московский» и Metro, у автоцентра «Самарские автомобили» и выезда из микрорайона «Новая Самара». По Ново-Садовой: около ТЦ «Пирамида», дорожной клинической больницы, отеля «Ренессанс», Загородного парка, Самарского университета и ТЦ «МегаСити».
Исполнителю предстоит обеспечить бесперебойную работу на дороге знаков и табло переменной информации, обзорных камер, комплексов фото- и видеофиксации, видеодетекторов транспорта, а также передатчиков, приемников и ретрансляторов видеосигнала. Контролировать работу всех устройств будут в ситуационном центре. Кто именно этим займется, решат 20 декабря.
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