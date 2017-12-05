Появилась новая дата, когда в Самаре откроют участок Ново-Садовой Появилась новая дата, когда в Самаре предполагается открыть движение транспорта по улице Ново-Садовой. Речь идет об участке от Первомайской до Полевой. Проезд там закрыт уже несколько лет в связи с работами по строительству метро. Предполагаемую дату открытия назвал источник в …