В Самаре открыли движение по участку улицы Ново-Садовой от Первомайской до Полевой. Там заасфальтировали проезжую часть, нанесли разметку, установили дорожные знаки, включили светофоры. Общественный транспорт здесь пока не ходит, так как рядом продолжаются строительные работы. Кроме того, не решено, какие именно маршруты вернут на Ново-Садовую с проспекта Ленина. Напомним, этот участок улицы на протяжении нескольких лет был закрыт из-за строительства станции метро «Алабинская».
|
ГИБДД возбудила более 20 дел из-за плохо очищенных от снега самарских дорог
В Самарской области сотрудники ГИБДД возбудили более 20 административных дел из-за плохо очищенных от снега самарских дорог.
«За несвоевременную уборку автомобильных дорог от снежных накоплений и наледи Госавтоинспекцией возбуждено более 20 дел об административных правонарушениях в отношении лиц, ответственных …
|
7 декабря 2017, 03:54
|
Восстановлено движение по федеральным трассам Самарской области
Движение на федеральных дорогах Самарской области, ранее ограниченное из-за снегопадов, полностью восстановлено. Были предприняты все необходимые меры по устранению следствий снежной стихии, сообщает правительство Самарской области. На большинстве дорог ограничение сняли с полуночи.
|
7 декабря 2017, 12:39
|
В Самаре на Ново-Садовой открыли дорогу от Полевой до Первомайской
|
6 декабря 2017, 09:42
|
В Самарской области из-за снегопада ограничено движение грузовиков - до 18:00 6 декабря
В Самарской области из-за снегопада ограничено движение грузовиков по трассам Самарской области. Речь идет о движении грузового транспорта по федеральным дорогам региона.
«В связи с ухудшением погодных условий на территории Самарской области возобновляется временное ограничение движения грузовых транспортных средств на всех …
|
6 декабря 2017, 11:28
|
В Самарской области из-за снега ограничено движение по М-5
|
6 декабря 2017, 09:37
|
В Самаре установят «умные светофоры» и дорожные табло за 10 млн рублей
В Самарской области потратят почти 10 миллионов рублей на содержание автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), говорится в сообщении на портале госзакупок. Согласно техзаданию, речь идет об обслуживании участка Московского шоссе от улицы Мичурина до подъезда к Самаре от трассы …
|
5 декабря 2017, 07:02
|
Появилась новая дата, когда в Самаре откроют участок Ново-Садовой
|
4 декабря 2017, 04:01
|
За превышение лимита поездок по соцкартам высаживать не будут
|
4 декабря 2017, 12:02
|
В Самаре появился новый автобусный маршрут в Южный Город
|
30 ноября 2017, 02:31
|
ТТУ Самары: троллейбус №16 вернут на линию в 2018 году
|
27 ноября 2017, 04:11
|
Самара: общественный транспорт на грани банкротства
|
24 ноября 2017, 07:47
|
Участок Ново-Садовой в Самаре не успевают открыть до декабря
В Самаре участок Ново-Садовой не успевают открыть до зимы. Движение транспорта от Первомайской до Полевой откроют не раньше 1 декабря. Такая информация опубликована представителем министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в социальной сети Twitter.
«Об открытии движения сообщим …
|
23 ноября 2017, 03:07