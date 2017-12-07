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Материалы по теме:

ГИБДД возбудила более 20 дел из-за плохо очищенных от снега самарских дорог

ГИБДД возбудила более 20 дел из-за плохо очищенных от снега самарских дорог

В Самарской области сотрудники ГИБДД возбудили более 20 административных дел из-за плохо очищенных от снега самарских дорог.

«За несвоевременную уборку автомобильных дорог от снежных накоплений и наледи Госавтоинспекцией возбуждено более 20 дел об  административных правонарушениях в отношении лиц, ответственных 
7 декабря 2017, 03:54
Восстановлено движение по федеральным трассам Самарской области

Восстановлено движение по федеральным трассам Самарской области

Движение на федеральных дорогах Самарской области, ранее ограниченное из-за снегопадов, полностью восстановлено. Были предприняты все необходимые меры по устранению следствий снежной стихии, сообщает правительство Самарской области. На большинстве дорог ограничение сняли с полуночи. 
 
«В 2:00 7 декабря 2017 года 

7 декабря 2017, 12:39
В Самаре на Ново-Садовой открыли дорогу от Полевой до Первомайской

В Самаре на Ново-Садовой открыли дорогу от Полевой до Первомайской

В Самаре в среду, 6 декабря, убрали ограждения с дороги на улице Ново-Садовой на участке от Полевой до Первомайской. Планируется, что с 7 декабря там в штатном режиме заработают светофоры и движение транспорта будет возобновлено - по трем полосам в 

6 декабря 2017, 09:42
В Самарской области из-за снегопада ограничено движение грузовиков‍ - до 18:00 6 декабря

В Самарской области из-за снегопада ограничено движение грузовиков‍ - до 18:00 6 декабря

В Самарской области из-за снегопада ограничено движение грузовиков‍ по трассам Самарской области. Речь идет о движении грузового транспорта по федеральным дорогам региона.

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Самарской области возобновляется временное ограничение движения грузовых транспортных средств на всех 

6 декабря 2017, 11:28
В Самарской области из-за снега ограничено движение по М-5

В Самарской области из-за снега ограничено движение по М-5

В Самарской области из-за снега ограничен проезд на участке М-5. В ночь на среду, 6 декабря, с 2:00 на федеральных дорогах Самарской области из-за снега срочно ограничили движение грузового транспорта. Речь идет о следующих участках: с 890 по 1194 км 
6 декабря 2017, 09:37
В Самаре установят «умные светофоры» и дорожные табло за 10 млн рублей

В Самаре установят «умные светофоры» и дорожные табло за 10 млн рублей

В Самарской области потратят почти 10 миллионов рублей на содержание автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), говорится в сообщении на портале госзакупок. Согласно техзаданию, речь идет об обслуживании участка Московского шоссе от улицы Мичурина до подъезда к Самаре от трассы 

5 декабря 2017, 07:02
Появилась новая дата, когда в Самаре откроют участок Ново-Садовой

Появилась новая дата, когда в Самаре откроют участок Ново-Садовой

Появилась новая дата, когда в Самаре предполагается открыть движение транспорта по улице Ново-Садовой. Речь идет об участке от Первомайской до Полевой. Проезд там закрыт уже несколько лет в связи с работами по строительству метро. Предполагаемую дату открытия назвал источник в 
4 декабря 2017, 04:01
За превышение лимита поездок по соцкартам высаживать не будут

За превышение лимита поездок по соцкартам высаживать не будут

Самарских льготников, исчерпавших лимит поездок по социальной карте, высаживать из общественного транспорта не будут. С таким заявлением на приеме граждан, куда пришли те, кому не хватает действующего лимита в 90 поездок по социальным картам, выступил врио Главы Самары Владимир Василенко. 

4 декабря 2017, 12:02
В Самаре появился новый автобусный маршрут в Южный Город

В Самаре появился новый автобусный маршрут в Южный Город

В Самаре появился новый маршрут общественного транспорта в микрорайон Южный Город. Фото автобуса с номером 401 появились в соцсети.

"Сегодня первый день работы 401-го маршрута ЦАВ - Южный Город - 2", - сообщает паблик «Общественный транспорт 63|Самара».

Согласно 
30 ноября 2017, 02:31
ТТУ Самары: троллейбус №16 вернут на линию в 2018 году

ТТУ Самары: троллейбус №16 вернут на линию в 2018 году

В ТТУ Самары сообщили, что троллейбус №16 вернут на линию в 2018 году. Напомним, маршрут отменили с 5 октября в связи с началом строительства нового речного вокзала. После Нового года троллейбусы №16 снова выйдут на линию. На сайте ТТУ указана следующая 
27 ноября 2017, 04:11
Самара: общественный транспорт на грани банкротства

Самара: общественный транспорт на грани банкротства

Власти Самары самостоятельно не справятся с обеспечением работы общественного транспорта в ходе проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Для этого дополнительно к имеющемуся парку необходимо приобрести еще 150 новых автобусов - на что требуется порядка миллиарда рублей. Однако, как 

24 ноября 2017, 07:47
Участок Ново-Садовой в Самаре не успевают открыть до декабря

Участок Ново-Садовой в Самаре не успевают открыть до декабря

В Самаре участок Ново-Садовой не успевают открыть до зимы. Движение транспорта от Первомайской до Полевой откроют не раньше 1 декабря. Такая информация опубликована представителем министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в социальной сети Twitter.

«Об открытии движения сообщим 
23 ноября 2017, 03:07
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