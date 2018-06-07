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Кто возглавит министерство имущественных отношений Самарской области?
Информация о том, что бывший мэр Тольятти Сергей Андреев, полномочия которого истекли весной этого года, уже на следующей неделе может возглавить региональное министерство имущественных отношений – не подтверждается. Напомним, кресло руководителя этого ведомства де-юре пустует с мая 2015 года. Тогда министр …
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12 мая 2017, 09:54
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В Самарской области разгорается скандал вокруг кадастровой оценки земель
В ноябре 2013 года региональное министерство имущественных отношений приняло ряд нормативных актов, после вступления которых в силу значительно увеличилась стоимость участков в губернии. В прошлом году в комиссию по оспариванию результатов кадастровой оценки поступили почти тысяча двести жалоб от предпринимателей, …
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24 апреля 2015, 11:43
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ВКБ побеждает в суде
Арбитражный суд Поволжского округа в городе Казань удовлетворил иск "Волга-Кредит" банка к минимуществу Самарской области. Ведомство Юлии Степновой отказывалось предоставить в аренду кредитной организации земельный участок между улицами Агибалова и Спортивной. Это рядом со зданием банка на ул. Вилоновской.
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30 марта 2015, 04:40
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Формировать самарский рынок наружной рекламы будет областное министерство имущественных отношений
25 декабря на 52-м внеочередном заседании депутаты Самарской губернской думы проголосовали за законопроект о передаче полномочий по формированию рынка наружной рекламы областному министерству имущественных отношений. Оно будет выдавать и аннулировать разрешения на установку рекламных конструкций. Проводить торги и заключать договоры …
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25 декабря 2014, 01:59