Кто возглавит министерство имущественных отношений Самарской области? Информация о том, что бывший мэр Тольятти Сергей Андреев, полномочия которого истекли весной этого года, уже на следующей неделе может возглавить региональное министерство имущественных отношений – не подтверждается. Напомним, кресло руководителя этого ведомства де-юре пустует с мая 2015 года. Тогда министр …