5 марта в Кинельском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей. 41-летняя женщина на «Opel Astra» ехала по трассе «Самара - Бугуруслан». На 37-м километре дороги автоледи нарушила ПДД и столкнулась с грузовиком КамАЗ, который двигался в попутном направлении. После удара фура выехала на левую полосу и там в нее врезался ВАЗ-2114.
В результате аварии пострадала 27-летняя девушка, сидевшая за рулем «четырнадцатой». Медики диагностировали у нее травму головы. После оказания помощи пострадавшей назначили амбулаторное лечение, сообщает ГУ МВД России по Самарской области. По факту аварии проводится проверка.
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