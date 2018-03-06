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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 марта 2018г 
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Нашли друг друга: 2 маршрутных ПАЗика столкнулись на площади Кирова в Самаре

Нашли друг друга: 2 маршрутных ПАЗика столкнулись на площади Кирова в Самаре

Сегодня, 10 марта, на пересечении улицы Победы с проспектом Кирова, неподалеку с остановкой общественного транспорта, случилось ДТП. Там столкнулись 2 автобуса. Как пишут очевидцы в паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети ВК, автобус ПАЗик 268-го маршрута догнал ПАЗик 
10 марта 2018, 04:53
Жуткое ДТП на трассе «Самара-Бугуруслан»: женщина погибла, трое в больнице

Жуткое ДТП на трассе «Самара-Бугуруслан»: женщина погибла, трое в больнице

Сегодня, 9 марта, рано утром в Самарской области на автотрассе Самара-Бугуруслан произошло ДТП со смертельным исходом
 
По неустановленной пока причине, на 81 километре дороги лоб-в-лоб столкнулись ВАЗ-2107 и ВАЗ-2112.

В больницу после столкновения двух вазовских легковушек доставили обоих водителей и 

9 марта 2018, 04:27
Под Самарой водитель Toyota влетел под грузовик и погиб

Под Самарой водитель Toyota влетел под грузовик и погиб

Сегодня, 8 марта, утром в Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. В 8:30 на обводной дороге около поселка Красный Яр Красноярского района столкнулись фура Volvo и легковой автомобиль Toyota Camry.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, водитель иномарки не 
8 марта 2018, 12:14
Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области

Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области

6 марта авария произошла в Приволжском районе Самарской области. Примерно в 16:30 32-летний мужчина на снегоходе «Тайга» выезжал с прилегающей территории на главную дорогу. По правилам, он должен был пропустить едущий по трассе транспорт, но сельчанин этого не сделал. В 

7 марта 2018, 02:14
Один человек погиб и трое пострадали после столкновения легковушек в Самарской области

Один человек погиб и трое пострадали после столкновения легковушек в Самарской области

Полицейские выясняют подробности смертельного ДТП, случившегося в Кинель-Черкасском районе Самарской области. Трагедия произошла в 19:30 6 марта на 81 километре трассы «Самара-Бугуруслан». При невыясненных обстоятельствах там столкнулись ВАЗ 2112 и ВАЗ 2107. От удара погибла пассажирка «семерки». Травмы получили оба 

7 марта 2018, 01:04
Два грузовика столкнулись на трассе в Самарской области

Два грузовика столкнулись на трассе в Самарской области

5 марта в Камышлинском районе Самарской области произошло ДТП с участием двух большегрузов. Авария случилась в 14:45 на 1194 километре трассы М-5.

48-летний водитель «Volvo FH» ехал по дороге в сторону Самары. Мужчина не выдерживал безопасную дистанцию до идущей впереди машины. 

7 марта 2018, 08:52
Пассажирский автобус въехал в остановку в Самаре

Пассажирский автобус въехал в остановку в Самаре

5 марта в Самаре произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта. Около 23:00 на пересечении улиц Матросова и Вольской столкнулись иномарка и автобус ЛИАЗ, сообщает паблик «ДТП Самара». Судя по всему, водитель автобуса пытался избежать аварии, однако уклониться от 
6 марта 2018, 08:58
Автоледи устроила ДТП с двумя пострадавшими в Чапаевске

Автоледи устроила ДТП с двумя пострадавшими в Чапаевске

Крупное ДТП произошло 28 февраля в Чапаевске. По информации ГУ МВД России по Самарской области, 31-летняя автоледи на ВАЗ-21099 ехала по улице Маяковского в сторону улицы Алексея Толстого. На одном из перекрестков женщина не пропустила «ГАЗель», двигавшуюся наперерез, и машины 

1 марта 2018, 03:35
Три человека пострадали в столкновении 4 автомобилей под Самарой

Три человека пострадали в столкновении 4 автомобилей под Самарой

Под Самарой в четверг, 22 февраля, произошло массовое ДТП. В столкновении четырех автомобилей пострадали три человека. Авария произошла в 9:30 на трассе Самара – Волгоград недалеко от Стромиловского кольца. Видео, снятое на месте аварии очевидцем, появилось в соцсети.

«Серьёзное 
22 февраля 2018, 03:12
Четыре человека пострадали в результате аварии в Тольятти

Четыре человека пострадали в результате аварии в Тольятти

В ночь на 20 февраля в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадали сразу четыре человека.

36-летний водитель «Chevrolet Epica» ехал по улице Фрунзе со стороны Революционной. На пересечении с Юбилейной мужчина решил проскочить перед «Ладой Калиной», которую он был обязан пропустить. 

21 февраля 2018, 02:29
Пожилой мужчина пострадал в столкновении двух машин в Тольятти

Пожилой мужчина пострадал в столкновении двух машин в Тольятти

Непогода, пришедшая в регион 19 февраля, спровоцировала ДТП в Тольятти. 32-летняя женщина на «Ладе Гранте» ехала по трассе  «Тольятти – п. Подстепки» в сторону Автограда. На 2-м километре дороги автоледи не справилась с управлением и врезалась в ВАЗ-2107, которым управлял 

20 февраля 2018, 02:33
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