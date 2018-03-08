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Материалы по теме:

Утечка воды выявлена на Московском шоссе в Самаре

Утечка воды выявлена на Московском шоссе в Самаре

В Самаре в ночь на 7 марта была выявлена утечка воды у Московского шоссе между улицами Димитрова и Бубнова. Сообщение от аккаунта ГКП «АСАДО» появилось в «твиттере». Также опубликованы фотографии с места коммунальной аварии.

«Будьте внимательны и острожны!!! Утечка 
7 марта 2018, 09:40
Почему светофоры на Московском шоссе в Самаре работают со сбоями?

Почему светофоры на Московском шоссе в Самаре работают со сбоями?

Жители Самары пожаловались на организацию дорожного движения на Московском шоссе. Общественники и горожане сообщили о нехватке дорожных знаков, самые большие претензии предъявили к режиму работы светофоров.
Проверить, как на самом деле организовано движение на одной из главных магистралей областного центра 

3 марта 2018, 05:32
Самарцы пожаловались Азарову на организацию движения по Московскому шоссе

Самарцы пожаловались Азарову на организацию движения по Московскому шоссе

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поручил региональному министерству транспорта оперативно решить вопросы по организации движения по Московскому шоссе. От горожан поступили многочисленные жалобы. В частности, самарцы интересуются ситуацией на перекрестке Московского шоссе и улицы Ташкентской. Глава региона дал поручение 

28 февраля 2018, 10:29
Пьяный водитель насмерть сбил человека на Московском шоссе в Самаре

Пьяный водитель насмерть сбил человека на Московском шоссе в Самаре

В Самаре на Мехзаводе, в ночь на 22 февраля, произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, участником аварии стал пьяный водитель.

Трагедия случилась около полуночи. 24-летний автомобилист на иномарке Saab, ехавший по Московскому шоссе, в районе перекрестка с улицей Банной насмерть сбил 

22 февраля 2018, 09:57
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