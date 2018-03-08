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Утечка воды выявлена на Московском шоссе в Самаре
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7 марта 2018, 09:40
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Почему светофоры на Московском шоссе в Самаре работают со сбоями?
Жители Самары пожаловались на организацию дорожного движения на Московском шоссе. Общественники и горожане сообщили о нехватке дорожных знаков, самые большие претензии предъявили к режиму работы светофоров.
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3 марта 2018, 05:32
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Самарцы пожаловались Азарову на организацию движения по Московскому шоссе
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поручил региональному министерству транспорта оперативно решить вопросы по организации движения по Московскому шоссе. От горожан поступили многочисленные жалобы. В частности, самарцы интересуются ситуацией на перекрестке Московского шоссе и улицы Ташкентской. Глава региона дал поручение …
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28 февраля 2018, 10:29
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Пьяный водитель насмерть сбил человека на Московском шоссе в Самаре
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22 февраля 2018, 09:57