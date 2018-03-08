В Самаре на Мехзаводе, в ночь на 22 февраля, произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, участником аварии стал пьяный водитель.

Трагедия случилась около полуночи. 24-летний автомобилист на иномарке Saab, ехавший по Московскому шоссе, в районе перекрестка с улицей Банной насмерть сбил …