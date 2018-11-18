Автоледи с ребенком вылетела с дороги в Красноярском районе из-за того, что села за руль пьяной ДТП произошло вчера, 17 ноября, в Красноярском районе Самарской области. Ford Mondeo ехал от Большой Каменки в сторону автотрассы М5 "Урал". На перекрестке с магистралью машина выехала на придорожную полосу, а затем вылетела в кювет и опрокинулась. По предварительной версии …