Годовщина со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. По своим масштабам и нанесенному ущербу техногенная авария относится к одной из самых страшных в истории человечества.

К ликвидации последствий в 1987-м году было привлечено 800 тысяч граждан Советского союза, в том числе …