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В Самарской области проживает 3,5 тысячи чернобыльцев
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25 апреля 2017, 07:36
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Ученые предсказывают новый Чернобыль
Ученые прогнозируют повторение катастрофы, случившейся на Чернобыльской АЭС в 1986 году, в ближайшем будущем. Как отмечают специалисты, такие аварии могут происходить не менее 1-2 раз в столетие.
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21 сентября 2016, 11:12
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NASA отправит в космос микроорганизмы из Чернобыля
Американское космическое агентство доставит на МКС микробы из Чернобыля. Это сделает грузовой корабль Dragon. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.
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14 июля 2016, 09:15
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HBO: Роберт Де Ниро сядет в тюрьму на 150 лет
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11 сентября 2015, 04:36
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Директор по планированию студии HBO: Джон Сноу умер окончательно
Создателями телесериала «Игра престолов» опровергнута информация о будущем воскрешении Джона Сноу. Он больше не появится в новых сезонах, количество которых, кстати, ограничится восемью. Майкл Ломбардо, директор по планированию студии HBO, добавил, что сейчас есть только такой вектор развития действия …
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31 июля 2015, 04:00
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YouTube может быть внесен Роскомнадзором в реестр нарушителей авторских прав
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22 июля 2015, 05:22
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Премьера пятого сезона «Игры престолов» побила рекорд телеканала HBO
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15 апреля 2015, 01:49
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