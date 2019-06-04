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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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В Самарской области проживает 3,5 тысячи чернобыльцев

В Самарской области проживает 3,5 тысячи чернобыльцев

Годовщина со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. По своим масштабам и нанесенному ущербу техногенная авария относится к одной из самых страшных в истории человечества.

К ликвидации последствий в 1987-м году было привлечено 800 тысяч граждан Советского союза, в том числе 

25 апреля 2017, 07:36
Ученые предсказывают новый Чернобыль

Ученые предсказывают новый Чернобыль

Ученые прогнозируют повторение катастрофы, случившейся на Чернобыльской АЭС в 1986 году, в ближайшем будущем. Как отмечают специалисты, такие аварии могут происходить не менее 1-2 раз в столетие.
Английские исследователи из Университета Сассекса проанализировали данные более 200 ядерных аварий и опубликовали 

21 сентября 2016, 11:12
NASA отправит в космос микроорганизмы из Чернобыля

NASA отправит в космос микроорганизмы из Чернобыля

Американское космическое агентство доставит на МКС микробы из Чернобыля. Это сделает грузовой корабль Dragon. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.
По официальным данным, запуск космического грузовика намечен на 18 июля. Со станцией он состыкуется через два дня. Организмы, взятые с 

14 июля 2016, 09:15
HBO: Роберт Де Ниро сядет в тюрьму на 150 лет

HBO: Роберт Де Ниро сядет в тюрьму на 150 лет

В Интернете появился первый кадр из нового сериала канала HBO (США). Речь идет о фильме «Волшебник лжи» (The Wizard of Lies). На первом фото из картины – 72-летний Роберт Де Ниро (Robert De Niro) и 57-летняя Мишель Пфайффер (Michelle Pfeiffer).
11 сентября 2015, 04:36
Директор по планированию студии HBO: Джон Сноу умер окончательно

Директор по планированию студии HBO: Джон Сноу умер окончательно

Создателями телесериала «Игра престолов» опровергнута информация о будущем воскрешении Джона Сноу. Он больше не появится в новых сезонах, количество которых, кстати, ограничится восемью. Майкл Ломбардо, директор по планированию студии HBO, добавил, что сейчас есть только такой вектор развития действия 
31 июля 2015, 04:00
YouTube может быть внесен Роскомнадзором в реестр нарушителей авторских прав

YouTube может быть внесен Роскомнадзором в реестр нарушителей авторских прав

Проверка инициирована с подачи телеканала ТНТ, который владеет правами на сериалы, размещенные на портале видеохостинга. В частности, речь идет о "Физруке" и "Чернобыле". Было найдено более 130 ссылок с "пиратским" видео.

Видеохостингу сделали предупреждение, однако нелегальное содержимое не было 
22 июля 2015, 05:22
Премьера пятого сезона «Игры престолов» побила рекорд телеканала HBO

Премьера пятого сезона «Игры престолов» побила рекорд телеканала HBO

Новый рекорд телеканала HBO. Первую серию пятого сезона популярнейшего сериала «Игра престолов» посмотрели 8 млн человек. Если сравнить с прошлым сезоном, то это на 1,4 млн телезрителей больше. Еще одно достижение нового сезона – первая серия стала самой рейтинговой за 
15 апреля 2015, 01:49
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