Жирафы могут исчезнуть с лица Земли к концу века С 1985 года популяция жирафов на Земле в результате безответственных действий людей сократилась со 152 до 90 тысяч особей. В Международном союзе охраны природы (IUCN) считают, что сейчас жирафы находятся на грани вымирания и могут навсегда исчезнуть уже к концу XXI …