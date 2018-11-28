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Жирафы могут исчезнуть с лица Земли к концу века
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8 декабря 2016, 03:55
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Ученые: «материнское проклятие» все-таки существует
Биологи сумели доказать существование так называемого материнского проклятия, когда матери передают своему потомству гены, которые опасны для детей мужского пола и совершенно не вредят женскому. Результаты исследования опубликованы на сайте Университета Вандербильта.
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4 августа 2016, 06:05
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Ученые считают, что регенерация зубов у взрослых людей возможна
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20 октября 2015, 01:34
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Ученые: в головном мозге мух есть встроенный компас
Биологи из медицинского института Говарда (США) обнаружили в мозгу мух-дрозофил своего рода встроенный компас. С помощью этого «прибора» насекомое ориентируется в пространстве.
Исследователи провели эксперимент, в ходе которого помещали дрозофил в пространство виртуальной реальности с псевдопейзажами. Там насекомые передвигались …
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14 мая 2015, 10:00
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В Самарской области ЕГЭ по истории, биологии и информатике выбрали более 5 тыс. человек
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30 мая 2013, 11:28