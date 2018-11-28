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Материалы по теме:

Жирафы могут исчезнуть с лица Земли к концу века

Жирафы могут исчезнуть с лица Земли к концу века

С 1985 года популяция жирафов на Земле в результате безответственных действий людей сократилась со 152 до 90 тысяч особей. В Международном союзе охраны природы (IUCN) считают, что сейчас жирафы находятся на грани вымирания и могут навсегда исчезнуть уже к концу XXI 

8 декабря 2016, 03:55
Ученые: «материнское проклятие» все-таки существует

Ученые: «материнское проклятие» все-таки существует

Биологи сумели доказать существование так называемого материнского проклятия, когда матери передают своему потомству гены, которые опасны для детей мужского пола и совершенно не вредят женскому. Результаты исследования опубликованы на сайте Университета Вандербильта.
 
Как говорится в статье, материнское проклятие начинает 

4 августа 2016, 06:05
Ученые считают, что регенерация зубов у взрослых людей возможна

Ученые считают, что регенерация зубов у взрослых людей возможна

Американские биологи заявили о возможной регенерации зубов у взрослого человека. В частности, к такому заявлению их подвигли опыты с эмбрионами рыб. В процессе экспериментов их погружали в специальные растворы, и результат не заставлял себя ждать – ускорение формирования зубов наблюдалось 
20 октября 2015, 01:34
Ученые: в головном мозге мух есть встроенный компас

Ученые: в головном мозге мух есть встроенный компас

Биологи из медицинского института Говарда (США) обнаружили в мозгу мух-дрозофил своего рода встроенный компас. С помощью этого «прибора» насекомое ориентируется в пространстве.
 
Исследователи провели эксперимент, в ходе которого помещали дрозофил в пространство виртуальной реальности с псевдопейзажами. Там насекомые передвигались 
14 мая 2015, 10:00
В Самарской области ЕГЭ по истории, биологии и информатике выбрали более 5 тыс. человек

В Самарской области ЕГЭ по истории, биологии и информатике выбрали более 5 тыс. человек

Сегодня, 30 мая, выпускники школ по всей России сдают ЕГЭ по информатике, биологии и истории. Эти экзамены не относятся к перечню обязательных, их выбрали те абитуриенты, которым оценки по данным предметам необходимы при поступлении в вуз. Итоговые испытания по истории 

30 мая 2013, 11:28
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