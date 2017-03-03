В Самаре стартовал аварийно-ямочный ремонт автодорог, сообщает мэрия. Литой асфальтобетонной смесью восстанавливают участки, поврежденные из-за перепада температур, которым отличилась прошедшая зима. Прежде всего ремонтируются дороги, где пролегают маршруты общественного транспорта и которые могут повлиять на безопасность движения. Учитываются предписания ГИБДД и жалобы жителей. Как отмечают чиновники, ямочный ремонт можно проводить при отрицательных температурах: в колдобины заливают горячую смесь. Работы идут преимущественно в ночное время. Рабочие уже побывали на улицах Дзержинского, Партизанской, Ново-Вокзальной, Грозненской, Чапаевской, Матросова, Физкультурной. Ямочный ремонт продлится до конца апреля. После этого стартует обработка дорожного полотна «картами».
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