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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 2 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре 94% ДТП произошли при неудовлетворительных дорожных условиях

В Самаре 94% ДТП произошли при неудовлетворительных дорожных условиях

Содержание дорог в Самаре в 2017 году стало намного хуже. Об этом во время программы «Первые лица» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ» сообщил начальник городской Госавтоинспекции Андрей Карпочев.  

По статистике ГИБДД, с начала года 94 процента ДТП в Самаре 

1 марта 2017, 03:45
М-5 в Тольятти перекрывают из-за ремонта

М-5 в Тольятти перекрывают из-за ремонта

В среду, 1 марта, на трассе М-5 в Тольятти у Жигулевской ГЭС начинается ремонт. Работы, которые проводит федеральное дорожное агентство «Росавтодор», будут идти в круглосуточном режиме.

«На трассе введены ограничения по пропуску транзитного транспорта, скоростному режиму и движению по полосам. Окончание 

1 марта 2017, 03:03
В Тольятти на отремонтированных дорогах выявили брак

В Тольятти на отремонтированных дорогах выявили брак

Работы по ремонту дорог Тольятти на общую сумму 133 миллиона рублей не будут оплачены региональным минтрансом, заявил руководитель ведомства Иван Пивкин за круглым столом губернской думы. Речь идет о счетах, выставленных уже в текущем году. На дискуссию о проблемах капитального 

13 февраля 2017, 01:50
Базу «Крыльев Советов» отремонтируют за 70 млн рублей

Базу «Крыльев Советов» отремонтируют за 70 млн рублей

Учебно-тренировочную базу футбольного клуба «Крылья Советов» на улице Шушенской отремонтируют за 70 миллионов рублей из областного бюджета. Работы выполнит компания «Бамард», следует из информации, опубликованной на портале госзакупок. Тендер организован Управлением капитального строительства. Согласно техзаданию, подрядчику в срок до 31 

9 февраля 2017, 02:21
Новый тоннель в Самаре планируют открыть летом

Новый тоннель в Самаре планируют открыть летом

Запустить движение на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, где строят двухуровневую транспортную развязку с тоннелем, планируют уже летом 2017 года – в июне-июле. Об этом рассказали на совещании с министром транспорта РФ Максимом Соколовым, которое прошло в Самаре в 
6 февраля 2017, 01:55
Самарская область получит еще 600 миллионов на строительство Фрунзенского моста

Самарская область получит еще 600 миллионов на строительство Фрунзенского моста

На развитие дорожной сети в 34 региона направят 30 миллиардов рублей. Самарская область получит наибольшую сумму – 1 миллиард 800 миллионов рублей.

 Максим Соколов, министр транспорта РФ:
- Все те объекты транспортной инфраструктуры реализуются по всем видам и направлениям транспорта - 

3 февраля 2017, 07:08
Самарская область получит почти 2 млрд на ремонт дорог

Самарская область получит почти 2 млрд на ремонт дорог

Самарская область получит из госбюджета 1 миллиард 837 миллионов рублей в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги". Средства, в частности, направят на ремонт Волжского и Красноглинского шоссе, автодороги Самара - Волгоград-Новокуйбышевск 2. Эти работы обойдутся в 850 миллионов рублей. 

3 февраля 2017, 10:38
Активисты посчитали ямы на дорогах Самары

Активисты посчитали ямы на дорогах Самары

Ямы на дорогах, разрушение верхнего слоя асфальта и проваленные люки. Таковы результаты проверки активистов Общероссийского народного фронта в Самаре. Дефекты покрытия обнаружены на гарантийных дорогах. Это Аэропортовское шоссе, проспект Ленина, улица Чекистов, Алма-Атинская, Олимпийская, Ерошевского и Ново-Вокзальная.

К проверке качества ремонта 

4 октября 2016, 12:01
В Пензе девушка собственноручно заложила кирпичами яму на дороге

В Пензе девушка собственноручно заложила кирпичами яму на дороге

Жительница Пензы по имени Ксения разместила в Сети информацию о том, что она, явно отчаявшись уповать на добросовестность ответственных лиц и оперативность соответствующих служб, решила своими руками заделать яму на проезжей части. Согласитесь, с подобным можно столкнуться довольно редко. Это 

1 июня 2016, 05:47
В Самаре ГИБДД начала проверку состояния дорог

В Самаре ГИБДД начала проверку состояния дорог

Четыре бригады, которые занимаются аварийно-ямочным ремонтом, не успевают выполнять предписания. Улица Революционная на пересечении с Мичурина - популярное место у автолюбителей для объезда заторов. Дорожная инспекция замеряет ямы. Ширина некоторых более полуметра, глубина 15 сантиметров. В основном разрушаются дороги, которые 
19 февраля 2016, 08:22
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