Александр Нефедов может стать депутатом Самарской губдумы



- На днях снял свои полномочия председатель правительства, вице-губернатор Александр Нефёдов. Губернатор назначил его советником. Скорее всего, Нефедов … В четверг, 23 мая, подтвердилась информация о том, что Александр Нефедов может войти в состав Самарской губернской думы в качестве депутата.- На днях снял свои полномочия председатель правительства, вице-губернатор Александр Нефёдов. Губернатор назначил его советником. Скорее всего, Нефедов