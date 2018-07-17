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Самарская область заняла 4 место в экологическом антирейтинге
В Самарской области в атмосферу ежегодно выбрасывается 650 тысяч тонн вредных веществ, а в воду 360 - 365 миллионов кубометров загрязненных стоков. Такие данные озвучил глава областного минлесхоза Александр Ларионов. Наша губерния входит в число основных нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих регионов …
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8 февраля 2017, 12:38
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Синоптики: в Самару идут дожди
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7 августа 2015, 11:37
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Барак Обама назвал главную угрозу человечеству в будущем
По мнению действующего президента США, это климатические изменения. И если не предпринять необходимых мер, то ситуация может стать необратимой и люди не смогут к ней приспособиться. К главным превентивным мерам Обама отнес сокращение вредных выбросов в атмосферу, увеличение возобновляемых источников …
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4 августа 2015, 01:29
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В Крещенскую ночь в Самарcкой области ожидается до 22-х градусов мороза
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17 января 2014, 10:06