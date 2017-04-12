«Крылья Советов» впервые забили на своем поле в этом году, выдав результативный матч против шестой команды Российской футбольной Премьер-лиги - пермского «Амкара».

«Крылья Советов» пропустили первый мяч уже на восьмой минуте встречи. Столько же им потребовалось, чтобы отыграться - Джанни Бруно …