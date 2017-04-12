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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Футболисты самарских «Крыльев Советов» в Москве уступили ЦСКА 1:2

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«Крылья Советов» после матча с «Ростовом» покинули зону прямого вылета из РФПЛ

«Крылья Советов» после матча с «Ростовом» покинули зону прямого вылета из РФПЛ

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РФПЛ разрешила «Крыльям Советов» проводить домашние матчи на «Металлурге»

Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей одобрила площадку самарского стадиона «Металлург». После тщательного осмотра газона было принято решение о возможности проведения матча 20-го тура чемпионата России в Самаре 19 марта, сообщается на официальном сайте «Крыльев». Играть команде предстоит с «Ростовом». 
15 марта 2017, 02:54
Главного тренера «Крыльев Советов» вызвали на допрос в полицию

Главного тренера «Крыльев Советов» вызвали на допрос в полицию

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У главного тренера «Крыльев Советов» Вадима Скрипченко хотят отнять зарплату за 3 месяца

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Футбольный клуб «Урал» потребовал со своего бывшего главного тренера Вадима Скрипченко, ныне возглавляющего «Крылья Советов», три месячных зарплаты. Руководство команды из Екатеринбурга считает, что Скрипченко «за их спиной провел переговоры с самарцами и бросил свой клуб». Дарить деньги тренеру «Урал» 
10 января 2017, 11:34
РФС запретил самарским «Крыльям Советов» регистрировать новых игроков

РФС запретил самарским «Крыльям Советов» регистрировать новых игроков

В Москве состоялось заседание палаты по разрешению споров РФС. На нем было решено запретить регистрацию новых игроков самарскими «Крыльями Советов» из-за долгов клуба, сообщается на официальном сайте РФС.

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12 марта 2016, 01:16
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«Спартак» оштрафован на 510 тысяч рублей за нарушения фанатов в Самаре

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Согласно предложению Российского футбольного союза, спортсмены младше 21 года не смогут обогатиться больше, чем на 150 тысяч в месяц, и больше, чем на 10 миллионов рублей в год. Зато как только футболист дорастёт до 23 лет, его ежемесячный заработок может 
10 августа 2015, 07:54
Футболисты «Мордовии» проведут два домашних матча в Самаре

Футболисты «Мордовии» проведут два домашних матча в Самаре

Футболисты «Мордовии» свой предстоящий домашний матч с ФК «Уфа», вероятно, проведут в Самаре. Об этом сообщил директор саранского клуба Владимир Бибиков.

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7 августа 2015, 09:19
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