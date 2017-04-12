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«Крылья Советов» прижали «Амкар»: Гаджи Гаджиев о матче в Самаре
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10 апреля 2017, 01:11
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Футболисты самарских «Крыльев Советов» в Москве уступили ЦСКА 1:2
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3 апреля 2017, 10:56
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«Крылья Советов» после матча с «Ростовом» покинули зону прямого вылета из РФПЛ
«Крылья Советов» покинули зону прямого вылета из Российской футбольной Премьер-лиги, но по-прежнему остаются в числе аутсайдеров. Первый матч года на стадионе «Металлург» принес болельщикам противоречивые эмоции. Впрочем, соперник был достойным.
После минимального поражения на легендарном стадионе «Олд Траффорд» футбольный клуб «Ростов» …
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20 марта 2017, 02:34
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РФПЛ разрешила «Крыльям Советов» проводить домашние матчи на «Металлурге»
Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей одобрила площадку самарского стадиона «Металлург». После тщательного осмотра газона было принято решение о возможности проведения матча 20-го тура чемпионата России в Самаре 19 марта, сообщается на официальном сайте «Крыльев». Играть команде предстоит с «Ростовом». …
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15 марта 2017, 02:54
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Главного тренера «Крыльев Советов» вызвали на допрос в полицию
Вадима Скрипченко, главного тренера самарского клуба «Крылья Советов», вызвали на допрос в полицию. По данным портала «Лайф», это связано с матчем «Урал» - «Терек».
До переезда в Самару Скрипченко тренировал екатеринбургский «Урал». Игра команды с грозненским клубом ранее …
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20 января 2017, 03:32
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У главного тренера «Крыльев Советов» Вадима Скрипченко хотят отнять зарплату за 3 месяца
Футбольный клуб «Урал» потребовал со своего бывшего главного тренера Вадима Скрипченко, ныне возглавляющего «Крылья Советов», три месячных зарплаты. Руководство команды из Екатеринбурга считает, что Скрипченко «за их спиной провел переговоры с самарцами и бросил свой клуб». Дарить деньги тренеру «Урал» …
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10 января 2017, 11:34
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РФС запретил самарским «Крыльям Советов» регистрировать новых игроков
В Москве состоялось заседание палаты по разрешению споров РФС. На нем было решено запретить регистрацию новых игроков самарскими «Крыльями Советов» из-за долгов клуба, сообщается на официальном сайте РФС.
Бурлак перешел в "Крылья" в начале 2015 года на правах …
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12 марта 2016, 01:16
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«Спартак» оштрафован на 510 тысяч рублей за нарушения фанатов в Самаре
Московский футбольный клуб «Спартак» оштрафован на 510 тысяч рублей. Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС). Столичная команда наказана за нарушения московских фанатов во время матча с «Крыльями Советов», который прошел в Самаре 9 августа.
В частности, …
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14 августа 2015, 09:07
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РФС предложил ограничить зарплату молодых игроков
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10 августа 2015, 07:54
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Футболисты «Мордовии» проведут два домашних матча в Самаре
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7 августа 2015, 09:19