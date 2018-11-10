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18-летнего парня «пырнули» ножом на улице в Тольятти
Вчера, 25 августа, поздно вечером, примерно в 22:00 возле одного из домов по улице Ушакова в Центральном районе Тольятти понадобилась помощь 18-летнему парню. По предварительным данным, он получил ножевые ранения в область живота и грудной клетки, передает портал «Волга …
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26 августа 2018, 04:50
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Под Самарой пенсионер «послал на 3 буквы» соседа и получил удар ножом в живот
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4 августа 2018, 02:35
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«Сделайте потише!»: в Тольятти парня пырнули ножом за замечание о громкой музыке
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22 октября 2017, 05:42
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Тольяттинка ударила ножом мужа в день своего рождения
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2 сентября 2017, 06:29