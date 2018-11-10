«Сделайте потише!»: в Тольятти парня пырнули ножом за замечание о громкой музыке Инцидент произошел в Автозаводском районе Автограда в холле одного из общежитий. По предварительным сведениям полицейских, компания молодых людей слушала громкую музыку ночью, тем самым не давая жильцам спать.



Один из жильцов сделал замечание: «Сделайте потише!». В ходе возникшего конфликта …