В Самаре разбился насмерть 24-летний парень, выпавший из окна 7-го этажа



Как передает портал 63.ru со ссылкой на источник в оперативных структурах города, из окна на седьмом этаже выпал 24-летний молодой человек. Его обнаружил случайный прохожий, … ЧП произошло вчера, 15 апреля, в Самаре на пересечении улиц Ставропольской и Советской.Каксо ссылкой на источник в оперативных структурах города, из окна на седьмом этаже выпал 24-летний молодой человек. Его обнаружил случайный прохожий,