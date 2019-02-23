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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

В Тольятти молодая девушка выпала из окна 14 этажа

В Тольятти молодая девушка выпала из окна 14 этажа

19 августа, примерно в 23-50, возле одного из многоэтажных жилых домов по улице Коммунистической в Тольятти было обнаружено тело молодой девушки в возрасте около 23 лет. По предварительным данным, она выпала с 14 этажа, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на 

21 августа 2016, 05:14
Пьяный самарец перепутал окно с дверью и сломал ногу

Пьяный самарец перепутал окно с дверью и сломал ногу

Вчера, 20 мая, в Самаре врачи скорой помощи выезжали на вызов к одному из жилых домов по Магнитному переулку. Как передает портал 63.ru, примерно в 13:20 из окна второго этажа выпал 24-летний молодой человек.

Врачи диагностировали у пострадавшего 
21 мая 2016, 12:54
В Самаре разбился насмерть 24-летний парень, выпавший из окна 7-го этажа

В Самаре разбился насмерть 24-летний парень, выпавший из окна 7-го этажа

ЧП произошло вчера, 15 апреля, в Самаре на пересечении улиц Ставропольской и Советской.

Как передает портал 63.ru со ссылкой на источник в оперативных структурах города, из окна на седьмом этаже выпал 24-летний молодой человек. Его обнаружил случайный прохожий, 
16 апреля 2016, 03:56
В Новокуйбышевске из окна 9-го этажа выпала 8-летняя девочка

В Новокуйбышевске из окна 9-го этажа выпала 8-летняя девочка

Вчера, 3 июня, около 18:30 на ул. Расковой в Новокуйбышевске произошло ЧП, сообщает региональное СУ СК РФ. Из окна квартиры на 9-м этаже выпала 8-летняя девочка. При падении ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.
По предварительной информации, девочка была дома 

4 июня 2014, 11:34
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