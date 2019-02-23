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В Тольятти молодая девушка выпала из окна 14 этажа
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21 августа 2016, 05:14
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Пьяный самарец перепутал окно с дверью и сломал ногу
Вчера, 20 мая, в Самаре врачи скорой помощи выезжали на вызов к одному из жилых домов по Магнитному переулку. Как передает портал 63.ru, примерно в 13:20 из окна второго этажа выпал 24-летний молодой человек.
Врачи диагностировали у пострадавшего …
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21 мая 2016, 12:54
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В Самаре разбился насмерть 24-летний парень, выпавший из окна 7-го этажа
ЧП произошло вчера, 15 апреля, в Самаре на пересечении улиц Ставропольской и Советской.
Как передает портал 63.ru со ссылкой на источник в оперативных структурах города, из окна на седьмом этаже выпал 24-летний молодой человек. Его обнаружил случайный прохожий, …
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16 апреля 2016, 03:56
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В Новокуйбышевске из окна 9-го этажа выпала 8-летняя девочка
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4 июня 2014, 11:34
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