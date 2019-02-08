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Минстрой предлагает новые механизмы переселения самарцев из аварийного жилья
Переселение из аварийного жилья может ускориться уже в первом квартале этого года. Федеральное министерство строительства предлагает новые способы привлечения к этому процессу инвесторов — застройщикам ведомство хочет компенсировать 25% затрат, а жителям дать льготную ипотеку. К 2024 году в России …
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7 февраля 2019, 10:45
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В трех районах Самарской области перекрыли трассу из-за снегопада
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7 февраля 2019, 10:23
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Уволенный экс-заместитель мэра Тольятти пытается восстановиться через суд
Уволенный экс-заместитель мэра Тольятти Виктор Андреянов подал исковое заявление в суд о восстановлении на работе. Чиновника наказали за серию управленческих неудач и прямых провалов при реализации федеральной программы празднования юбилея «АвтоВАЗа». В Тольятти уже почти 3 года отмечают 50-летие выпуска …
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7 февраля 2019, 08:38
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В Самаре судят автомобилиста, который сбил пешехода на Красноармейской
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7 февраля 2019, 08:26
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В Самаре испытывают тепловой пункт, который может отапливать 4 «девятиэтажки» во время коммунальных ЧП
В эти минуты у Детской инфекционной больницы №5 на Ново-Садовой проходят испытания автономного теплового пункта. В случае аварийного отключения теплоснабжения он сможет отапливать 3-4 девятиэтажных дома. Установка потребляет до 60 литров солярки в час. По словам специалистов, такие тренировки тепловых …
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7 февраля 2019, 12:53
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Глава Минэнерго рассказал, как Самару планируют защитить от коммунального коллапса
Работу над ошибками после масштабной коммунальной аварии, оставившей без тепла в конце января более 60-ти тысяч самарцев, сейчас делают городские и областные чиновники. В региональном министерстве энергетики и ЖКХ разрабатывается стратегический план по предотвращению подобных ситуаций. Продумывается комплексная программа по …
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6 февраля 2019, 10:45
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В Самаре два месяца не могут устранить утечку из-за незаконных гаражей
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6 февраля 2019, 01:46
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В Самаре продлили маршруты автобусов № 47 и 295
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4 февраля 2019, 11:35
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В Самаре восстановили движение транспорта на Ставропольской
Хорошая новость для самарских автомобилистов: восстановлено движение транспорта на улице Ставропольской. Технологический сбой на водопроводной линии, из-за которого была перекрыта часть Ставропольской от Ново-Вокзальной до Александра Матросова, устранили в ночь с воскресенья на понедельник. Напомним, что на этом участке …
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4 февраля 2019, 10:24
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В Самарской области разрешили проезд грузовиков на М-5 «Урал»
Из-за неблагоприятных погодных условий на участке с 890 км по 976 км автодороги М-5 «Урал» между Тольятти и Сызранью вечером в четверг ограничили движение грузового автотранспорта. Оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов патрулировали территорию, сообщили в региональном ГУ МЧС. По информации …
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25 января 2019, 08:55
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В Самаре уволили кондуктора, выгнавшего пассажиров на мороз
В областной столице после служебной проверки уволили «по отрицательным мотивам» кондуктора автобуса №34, сообщила компания-перевозчик «СамараАвтоГаз».
Напомним, что ранее горожане пожаловались на то, что женщина оскорбляла пассажиров. 29 ноября она обозвала парня «дебилом», потому что он встал около выхода из …
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14 декабря 2018, 10:26
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В Самаре на маршрут № 61 выйдут два низкопольных автобуса
С субботы, 1 декабря, в Самаре по маршруту № 61 будут курсировать два низкопольных автобуса. Нововведение вводится по просьбам маломобильных горожан. По словам руководителя департамента транспорта Самары Сергея Маркина, в ближайшее время специалисты обследуют остановки, чтобы выяснить, насколько они приспособлены …
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29 ноября 2018, 01:34
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