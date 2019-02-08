В Самаре испытывают тепловой пункт, который может отапливать 4 «девятиэтажки» во время коммунальных ЧП … В эти минуты у Детской инфекционной больницы №5 на Ново-Садовой проходят испытания автономного теплового пункта. В случае аварийного отключения теплоснабжения он сможет отапливать 3-4 девятиэтажных дома. Установка потребляет до 60 литров солярки в час. По словам специалистов, такие тренировки тепловых