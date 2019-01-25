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Мэрия: в Самаре осталось подать отопление в 3 дома в Кировском районе
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25 января 2019, 10:52
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В блогах: Как на Мехзаводе ушлые коммерсы делают бизнес на пассажирах автобусов
Самарчанка Марина Рудой также в "ФБ" рассказала, как на Мехзаводе предприимчивые бизнесмены делают деньги на пассажирах автобусов. «Эта остановка - перевалочный пункт тех несчастных, кто пытается добраться до Управленческого и Красной Глинки, - пишет автор . - Если раньше …
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25 января 2019, 10:18
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В блогах: В России владельцы грузовиков, перевозящих зерно, отказались работать
Самарец Андрей Лютиков поведал в "Фейсбуке", что владельцы грузовиков, перевозящих зерно, отказались работать, требуя навести порядок в этой сфере. «В акции участвуют водители в Ростовской, Волгоградской, Воронежской областях, Краснодарском и Ставропольском крае. В итоге экспортёры на неделю приостановили свои …
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25 января 2019, 10:06
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16 самарцев получили ожоги из-за прорыва на тепломагистрали
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25 января 2019, 09:52
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В Самарской области из-за снегопада ограничили движение большегрузов на М-5
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26 декабря 2018, 04:52
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В Самаре уволили кондуктора, выгнавшего пассажиров на мороз
В областной столице после служебной проверки уволили «по отрицательным мотивам» кондуктора автобуса №34, сообщила компания-перевозчик «СамараАвтоГаз».
Напомним, что ранее горожане пожаловались на то, что женщина оскорбляла пассажиров. 29 ноября она обозвала парня «дебилом», потому что он встал около выхода из …
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14 декабря 2018, 10:26
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В Самаре на маршрут № 61 выйдут два низкопольных автобуса
С субботы, 1 декабря, в Самаре по маршруту № 61 будут курсировать два низкопольных автобуса. Нововведение вводится по просьбам маломобильных горожан. По словам руководителя департамента транспорта Самары Сергея Маркина, в ближайшее время специалисты обследуют остановки, чтобы выяснить, насколько они приспособлены …
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29 ноября 2018, 01:34
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В Самаре на один день запретят остановку машин на улице Советской Армии
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29 ноября 2018, 12:19
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В Самаре зимой запретят стоянку на Московском шоссе и Ново-Садовой
В среду, 28 ноября, в Самаре начали устанавливать ряд временных знаков, регламентирующих парковку. Так, указатели "Остановка запрещена", "Работает эвакуатор" и "Время действия" появятся на трех участках Московского шоссе. Это связано с нормативным содержанием автомобильных дорог общего пользования в пределах города, …
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28 ноября 2018, 10:15
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На дорогах Самарской области могут появиться «весы» для грузовиков
1 ноября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с начальником главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилом Черниковым. В числе прочих вопросов стороны обсудили поддержание федеральных трасс в регионе в нормативном состоянии. Очень много проблем тут …
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2 ноября 2018, 11:01
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«Спасти не удалось»: под Самарой грузовик Mercedes врезался в КАМАЗ
Полицейские выясняют подробности смертельной аварии, в которой погиб 52-летний мужчина. ДТП случилось во вторник, 7 августа, в 12:25 на трассе М-5 «Урал». По информации регионального ГУ МВД, большегруз иностранного производства Mercedes-Benz Actros 184 под управлением 52-летнего шофера ехал в составе …
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8 августа 2018, 01:58
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В Самарской области отменили ограничения для грузовиков
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2 августа 2018, 09:22
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