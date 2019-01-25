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«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
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Цифры. Эфир передачи от 22.01.2019  
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Материалы по теме:

Мэрия: в Самаре осталось подать отопление в 3 дома в Кировском районе

Мэрия: в Самаре осталось подать отопление в 3 дома в Кировском районе

В Самаре продолжается подключение жилых домов, попавших в зону отключения из-за порыва на Ташкентской. Как рассказали в мэрии, на утро 25 января осталось наладить систему теплоснабжения в трех домах в Кировском районе, сегодня это должны сделать. 

- Остаются точечные обращения 
25 января 2019, 10:52
В блогах: Как на Мехзаводе ушлые коммерсы делают бизнес на пассажирах автобусов

В блогах: Как на Мехзаводе ушлые коммерсы делают бизнес на пассажирах автобусов

Самарчанка Марина Рудой также в "ФБ" рассказала, как на Мехзаводе предприимчивые бизнесмены делают деньги на пассажирах автобусов. «Эта остановка - перевалочный пункт тех несчастных, кто пытается добраться до Управленческого и Красной Глинки, - пишет автор . - Если раньше 
25 января 2019, 10:18
В блогах: В России владельцы грузовиков, перевозящих зерно, отказались работать

В блогах: В России владельцы грузовиков, перевозящих зерно, отказались работать

Самарец Андрей Лютиков поведал в "Фейсбуке", что владельцы грузовиков, перевозящих зерно, отказались работать, требуя навести порядок в этой сфере. «В акции участвуют водители в Ростовской, Волгоградской, Воронежской областях, Краснодарском и Ставропольском крае. В итоге экспортёры на неделю приостановили свои 
25 января 2019, 10:06
16 самарцев получили ожоги из-за прорыва на тепломагистрали

16 самарцев получили ожоги из-за прорыва на тепломагистрали

На этой неделе из-за коммунальных аварий на пересечении Ташкентской и Стара-Загора пострадали 16 человек, в том числе трое детей. Медики диагностировали у них ожоги 1 и 2 степени, 10 пациентов остались в больнице, а остальных отпустили лечиться домой. 

- На 
25 января 2019, 09:52
В Самарской области из-за снегопада ограничили движение большегрузов на М-5

В Самарской области из-за снегопада ограничили движение большегрузов на М-5

С 12:00 среды, 26 декабря, на федеральной трассе М-5 «Урал» введено временное ограничение на движение грузовиков. Причиной стал сильный снегопад, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор». Транзитному транспорту советуют не проезжать участки с 890 по 976 км в Сызранском и Ставропольском 
26 декабря 2018, 04:52
В Самаре уволили кондуктора, выгнавшего пассажиров на мороз

В Самаре уволили кондуктора, выгнавшего пассажиров на мороз

В областной столице после служебной проверки уволили «по отрицательным мотивам» кондуктора автобуса №34, сообщила компания-перевозчик «СамараАвтоГаз».
Напомним, что ранее горожане пожаловались на то, что женщина оскорбляла пассажиров. 29 ноября она обозвала парня «дебилом», потому что он встал около выхода из 
14 декабря 2018, 10:26
В Самаре на маршрут № 61 выйдут два низкопольных автобуса

В Самаре на маршрут № 61 выйдут два низкопольных автобуса

С субботы, 1 декабря, в Самаре по маршруту № 61 будут курсировать два низкопольных автобуса. Нововведение вводится по просьбам маломобильных горожан. По словам руководителя департамента транспорта Самары Сергея Маркина, в ближайшее время специалисты обследуют остановки, чтобы выяснить, насколько они приспособлены 
29 ноября 2018, 01:34
В Самаре на один день запретят остановку машин на улице Советской Армии

В Самаре на один день запретят остановку машин на улице Советской Армии

В среду, 5 декабря, в областной столице введут временные ограничения для автомобилистов на улице Советской Армии. С 6:00 до 16:00 на участке этой улицы в районе школы №46 и «МТЛ-Арены» будут запрещены остановка и стоянка машин. Об этом сообщили в 
29 ноября 2018, 12:19
В Самаре зимой запретят стоянку на Московском шоссе и Ново-Садовой

В Самаре зимой запретят стоянку на Московском шоссе и Ново-Садовой

В среду, 28 ноября, в Самаре начали устанавливать ряд временных знаков, регламентирующих парковку. Так, указатели "Остановка запрещена", "Работает эвакуатор" и "Время действия" появятся на трех участках Московского шоссе. Это связано с нормативным содержанием автомобильных дорог общего пользования в пределах города, 
28 ноября 2018, 10:15
На дорогах Самарской области могут появиться «весы» для грузовиков

На дорогах Самарской области могут появиться «весы» для грузовиков

1 ноября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с начальником главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилом Черниковым. В числе прочих вопросов стороны обсудили поддержание федеральных трасс в регионе в нормативном состоянии. Очень много проблем тут 

2 ноября 2018, 11:01
«Спасти не удалось»: под Самарой грузовик Mercedes врезался в КАМАЗ

«Спасти не удалось»: под Самарой грузовик Mercedes врезался в КАМАЗ

Полицейские выясняют подробности смертельной аварии, в которой погиб 52-летний мужчина. ДТП случилось во вторник, 7 августа, в 12:25 на трассе М-5 «Урал». По информации регионального ГУ МВД, большегруз иностранного производства Mercedes-Benz Actros 184 под управлением 52-летнего шофера ехал в составе 
8 августа 2018, 01:58
В Самарской области отменили ограничения для грузовиков

В Самарской области отменили ограничения для грузовиков

Со среды, 1 августа, в Самарской области отменили временное ограничение на проезд большегрузов. Напомним, что оно действовало в утренние и вечерние часы на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» от Сызрани до населенного пункта Зеленовка (с 890 по 981 км), сообщили 
2 августа 2018, 09:22
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