9 сентября, в день выборов губернатора и депутата Госдумы, в Самаре открылся ситуационный центр по контролю за соблюдением избирательного законодательства. В течение всего воскресенья в нем работают 30 волонтеров: две смены по 1 человек на каждую. Главной задачей сотрудников является мониторинг ситуации на участках с помощью видеокамер, установленных в местах для голосования.
В центре работает горячая телефонная линия. каждый, Человек, заметивший ситуации, требующие проработки, может позвонить по номеру 8-960-812-83-82. Для информации и справок можно обращаться по телефону 331-11-11.
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Города в отстающих: активнее всего на выборах голосуют жители сельских районов Самарской области
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