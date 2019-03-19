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Дома для самарцев строили рабочие из Кот-д’Ивуар
Во время проверки на строительном объекте в губернской столице полицейские нашли шестерых иностранцев, которые работали без разрешительных документов. Оказалось, что на стройке трудились три уроженца соседней республики и три чернокожих гражданина Республики Кот-д’Ивуар (Западная Африка). На всех инорстранцев составили административные …
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19 марта 2019, 12:23
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В Сызрани на тренировке скончалась 18-летняя спортсменка
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19 марта 2019, 11:53
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Удивительный везунчик! Мужчина в Самаре упал с девятого этажа и остался жив
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19 марта 2019, 11:40
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В Самаре на месте снесенных гаражей могут сделать платные парковки
В Самаре чиновники и депутаты решают, как можно использовать земельные участки, которые остались после сноса незаконных гаражей. Напомним, что в последнее время в областной столице активно ведется демонтаж незаконных строений, которые годами возводили около своих домов местные жители. Многие участки …
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19 марта 2019, 11:34
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На трассе М-5 в Самарской области появился провал асфальта
На федеральной трассе М-5 в Самарской области устранили провал на проезжей части. На 864 километре автодороги пришлось перекрывать движение. Как рассказали в ФКУ «Поволжуправтодор», провал дорожного полотна образовался накануне в 19:30 из-за обрушения слабых пород грунта. Дорожники быстро засыпали яму. …
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19 марта 2019, 10:01
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В горах под Жигулевском заблудился турист из Тольятти
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19 марта 2019, 08:59
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В Самаре на мужчину, который выбрасывал мусор, сошла лавина снега с крыши
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18 марта 2019, 04:58
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В Сызрани 14 человек тушили расселенный дом на Карпинского
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18 марта 2019, 08:15
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Видео: под Сызранью прошел снегопад с живыми насекомыми
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13 марта 2019, 04:08
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В Сызрани пенсионер упал в четырехметровую шахту подвала
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13 марта 2019, 08:20
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До 2-х лет тюрьмы: На самарского водителя завели уголовное дело за пьяную езду
На днях, в ходе патрулирования сотрудники ДПС Самары заметили автомобиль «Нива», водитель которого нарушил ПДД. Полицейские остановили вазовский внедорожник на Красноглинском шоссе. В ходе общения стражи порядка обратили внимание, что от мужчины исходит резкий запах спиртного и предложили ему «подуть …
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11 ноября 2018, 03:50
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Пьяный самарец насмерть сбил девушку на скорости 157 км в час и уехал
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20 июня 2018, 11:48
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4 человека ранены в ДТП из-за пьяного водителя в Самарской области
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21 марта 2018, 03:08
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Пьяный водитель устроил массовое ДТП с 4 авто под Самарой
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16 марта 2018, 03:41
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