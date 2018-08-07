Спустя одну неделю после задержания врио гендиректора самарского «Фонд капитального ремонта» Михаила Архипова, ему нашли временную замену. Исполняющим обязанности руководителя ведомства назначен заместитель директора ФКР Александр Трещев, переедают сегодня региональные СМИ со ссылкой на члена попечительского совета ФКР Виктора Часовских.
Однако сотрудники Фонда капремонта эту информацию не подтвердили.
"Человека, который может занаять пост временно исполняющего обязанности руководителя ФКР, назначет правительство области. Издается специальное распоряжение. На данный момет такого документа нет", - пояснил в разговоре с корреспондентом "ТЕРРЫ" сотрудник Фонда.
Напомним, по версии следствия глава фонда разработал незаконную схему получения так называемых "откатов" с руководителей фирм-подрядчиков, за содействие в заключении договоров и оплате проведенных ремонтных работ в многоквартирных домах Самарской области. Его брат выступал в роли посредника, при проведении оперативного эксперимента, в момент передачи 222 тысяч рублей мужчину и задержали. На самого Михаила Архипова завели уголовное дело по статье "коммерческий подкуп". Однако, в суде он заявил, что вину не признает, а все происходящее считает провокацией.
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Капитальный ремонт в Тольятти начался только в 27 домах из 150 запланированных
В мэрии Тольятти прошло аппаратное совещание, на котором обсуждался вопрос проведения капитального ремонта в жилых домах. Всего в этом году запланированы работы на 155 объектах. Однако сроки их реализации могут оказаться под угрозой срыва, сообщают «Городские ведомости».
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22 мая 2018, 01:54