В Самарской области сегодня, 9 марта, в 11:32 произошла авария с участием пассажирского транспорта. На автотрассе Самара-Приволжье автобус с 15 пассажирами съехал в кювет, информирует ГУ МЧС России по Самарской области.
Пострадавших нет. Детали происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.
МЧС предупреждает водителей о неблагоприятных погодных условиях, которые в ближайшие сутки будут наблюдаться в Самарской области.
Так вечером 9 марта прогнозируется мокрый снег и усиление ветра до 20 метров в секунду. Водителям нужно быть внимательнее: при такой погоде ухудшается видимость на дороге.
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