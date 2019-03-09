В Самаре на «проклятом» перекрестке внедорожник протаранил полицейскую "Ниву" очевидцы в паблике "ДТП 163".



«Машина полиции ехала с мигалкой на «красный». В это момент в нее и … Сегодня, 8 марта, около 10 утра на «проклятом» перекрестке проспекта Кирова с Победой произошло ДТП с участием автомобиля полиции, пишут«Машина полиции ехала с мигалкой на «красный». В это момент в нее и