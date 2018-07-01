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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Сборная Швейцарии подарила юным футболистам Тольятти инвентаря на 10 тысяч франков

Сборная Швейцарии подарила юным футболистам Тольятти инвентаря на 10 тысяч франков

Вчера, 30 июня, на тольяттинском стадионе «Торпедо» состоялась встреча представителей швейцарской футбольной ассоциации (SFV), футболистов сборной Швейцарии, мэрии Автограда  с юными воспитанниками местной футбольной школы «Лада»,
 
Как передает официальный сайт SFV, как обычно делается на чемпионатах мира, команда, 
1 июля 2018, 02:36
Азаров подарил Вальдерамме «Самару Арену»

Азаров подарил Вальдерамме «Самару Арену»

Легенда мирового и колумбийского футбола Карлос Вальдеррама приехал в Самару поддержать свою сборную в матче с Сенегалом. После игры, в которой колумбийцы победили и вышли в 1/8 финала, именитого гостя ждал приз. Врио губернатора Самарской области вручил Вальдерраме копию «Самара 
30 июня 2018, 04:28
«Впечатлило самарское пенистое»: рестораны города обслужили в июне 625 тысяч иностранцев

«Впечатлило самарское пенистое»: рестораны города обслужили в июне 625 тысяч иностранцев

По итогам июня рестораны Самары получили серьезную выручку. Заведения обслужили свыше 625 тысяч иностранных клиентов, которые приехали посмотреть в наш города на матчи чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает в Твиттер городской департамент промышленности, предпринимательства и туризма.

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30 июня 2018, 04:05
Самарскую ГРЭС предлагают сделать частью набережной

Самарскую ГРЭС предлагают сделать частью набережной

Одна из дипломниц кафедры архитектуры Самарского политеха представила проект, в котором предлагается превратить территорию Самарскую ГРЭС в новую набережную. 
 
Согласно проекту, первыми следует соединить с набережной корпуса энергообъекта, которые в будущем выведут из эксплуатации. Внутри ГРЭС предлагается обустроить музей.
30 июня 2018, 03:38
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