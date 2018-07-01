«Впечатлило самарское пенистое»: рестораны города обслужили в июне 625 тысяч иностранцев По итогам июня рестораны Самары получили серьезную выручку. Заведения обслужили свыше 625 тысяч иностранных клиентов, которые приехали посмотреть в наш города на матчи чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает в Твиттер городской департамент промышленности, предпринимательства и туризма.



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