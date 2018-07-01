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Сборная Швейцарии подарила юным футболистам Тольятти инвентаря на 10 тысяч франков
Вчера, 30 июня, на тольяттинском стадионе «Торпедо» состоялась встреча представителей швейцарской футбольной ассоциации (SFV), футболистов сборной Швейцарии, мэрии Автограда с юными воспитанниками местной футбольной школы «Лада»,
Как передает официальный сайт SFV, как обычно делается на чемпионатах мира, команда, …
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1 июля 2018, 02:36
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Азаров подарил Вальдерамме «Самару Арену»
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30 июня 2018, 04:28
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«Впечатлило самарское пенистое»: рестораны города обслужили в июне 625 тысяч иностранцев
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30 июня 2018, 04:05
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Самарскую ГРЭС предлагают сделать частью набережной
Одна из дипломниц кафедры архитектуры Самарского политеха представила проект, в котором предлагается превратить территорию Самарскую ГРЭС в новую набережную.
Согласно проекту, первыми следует соединить с набережной корпуса энергообъекта, которые в будущем выведут из эксплуатации. Внутри ГРЭС предлагается обустроить музей.
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30 июня 2018, 03:38