|
«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе
УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, …
|
23 мая 2019, 09:23
|
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному …
|
23 мая 2019, 08:06
|
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах
Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили …
|
23 мая 2019, 05:31
|
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
|
23 мая 2019, 05:06
|
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина
Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы».
|
23 мая 2019, 04:57
|
Самарцам покажут детенышей черного пони и дымчато-серого ослика
|
22 мая 2019, 03:09
|
В российских кинотеатрах у посетителей смогут спрашивать паспорта
|
19 апреля 2019, 07:59
|
С 1 мая в Самаре стартует поливной сезон
|
15 апреля 2019, 01:56
|
Ботанический сад в Самаре хотят открыть в мае
Ботанический сад в Самаре планируют открыть в мае, когда сойдет снег и рабочие приведут в порядок территорию после зимы, сообщили представители Самарского университета. Напомним, что посетители не были в уникальном месте отдыха уже давно - ремонт стартовал еще в …
|
10 апреля 2019, 02:43
|
В Самарской области будут охотиться за теми, кто срывает первоцветы
В ближайшее время в Самарской области будут проводить рейды, во время которых сотрудники министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования будут привлекать к ответственности тех, кто срывает первоцветы. Рейды запланированы на апрель-май - время цветения прострела и тюльпанов, альпийской …
|
5 апреля 2019, 03:44
|
В Самарском зоопарке появились на свет шесть детенышей канадских волков
|
3 апреля 2019, 12:52
|
В Самаре 3,8 млн рублей потратят на новые дорожки в Ботаническом саду
|
9 октября 2018, 12:55
|
На размытый дождями склон около Ботанического сада в Самаре укладывают рулонный газон
|
14 августа 2018, 04:35
|
Стало известно, когда откроется Ботанический сад в Самаре
|
1 августа 2018, 10:00
|
Ученые вывели овощи, которые смогут расти на Марсе
Специалисты Технологического университета ирландского города Лимерик вывели овощи, которые смогут расти на Марсе. Они предназначены специально для будущих космических колонистов.
В ближайшие дни семена должны быть отправлены на антарктическую станцию. Там им предстоит расти в условиях, которые максимально приближены …
|
19 января 2018, 03:49
|
В Тольятти произошел конфликт между посетителями и работниками кафе
|
29 мая 2014, 04:00
Мы Вам перезвоним!