В Тольятти произошел конфликт между посетителями и работниками кафе Вчера, 28 мая, в 18:30 в одном из парков посетители вступили в перепалку с работниками кафе.

Компания мужчин примерно из 10 человек отдыхала в заведении, сообщает региональное ГУ МВД.

Между ними и сотрудниками кафе возник конфликт, и словесная перепалка переросла …