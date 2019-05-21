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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, 
23 мая 2019, 09:23
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному 
23 мая 2019, 08:06
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили 
23 мая 2019, 05:31
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
23 мая 2019, 05:06
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы». 
 
«Пока вся Россия праздновала День Победы, были дела поважней. Например, отравить собак на Ярмарочной, они ведь мешают нам 
23 мая 2019, 04:57
Самарцам покажут детенышей черного пони и дымчато-серого ослика

Самарцам покажут детенышей черного пони и дымчато-серого ослика

В среду, 29 мая, посетителям Самарского зоопарка покажут новых обитателей - угольно-черного пони и дымчато-серого ослика. Малыши появились на свет в апреле. 

- У пары осликов Мальвы и Зайца это третий приплод, у пони Матильды и Фунтика – второй, - 
22 мая 2019, 03:09
В российских кинотеатрах у посетителей смогут спрашивать паспорта

В российских кинотеатрах у посетителей смогут спрашивать паспорта

Госдума одобрила законопроект, который разрешает кассирам и контролерам в кинотеатрах спрашивать паспорт у посетителей. Документ придется показывать в том случае, если фильм идет с возрастной маркировкой "18 плюс", а у сотрудников возникли сомнения в том, что посетитель уже достиг этого 
19 апреля 2019, 07:59
С 1 мая в Самаре стартует поливной сезон

С 1 мая в Самаре стартует поливной сезон

С понедельника, 22 апреля, коммунальщики начнут выдавать разрешения на пользование временным водопроводом для полива огородов и садов. Сам же поливной сезон стартует в Самаре с 1 мая и продлится до 31 августа. Всем, кто пользуется летним водопроводом, нужно получить разрешение. 
15 апреля 2019, 01:56
Ботанический сад в Самаре хотят открыть в мае

Ботанический сад в Самаре хотят открыть в мае

Ботанический сад в Самаре планируют открыть в мае, когда сойдет снег и рабочие приведут в порядок территорию после зимы, сообщили представители Самарского университета. Напомним, что посетители не были в уникальном месте отдыха  уже давно - ремонт стартовал еще в 
10 апреля 2019, 02:43
В Самарской области будут охотиться за теми, кто срывает первоцветы

В Самарской области будут охотиться за теми, кто срывает первоцветы

В ближайшее время в Самарской области будут проводить рейды, во время которых сотрудники министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования будут привлекать к ответственности тех, кто срывает первоцветы. Рейды запланированы на апрель-май - время цветения прострела и тюльпанов, альпийской 
5 апреля 2019, 03:44
В Самарском зоопарке появились на свет шесть детенышей канадских волков

В Самарском зоопарке появились на свет шесть детенышей канадских волков

В пятницу, 12 апреля, в Самарском зоопарке состоятся смотрины новорожденных детенышей канадских волков. У пары Малыша и Альфы родились шесть очаровательных щенков. Семья волков образовалась в прошлом году и 5 марта этого года впервые обзавелась потомством. 

- У волков, так 
3 апреля 2019, 12:52
В Самаре 3,8 млн рублей потратят на новые дорожки в Ботаническом саду

В Самаре 3,8 млн рублей потратят на новые дорожки в Ботаническом саду

В областной столице объявлен аукцион по поиску подрядчика, который приведет в порядок все дорожки и тротуары в Ботаническом саду. Победителя торгов обяжут убрать существующее асфальтовое покрытие тропинок, бортовые камни. Затем ему придется положить выравнивающий слой оснований из песка, щебня и 
9 октября 2018, 12:55
На размытый дождями склон около Ботанического сада в Самаре укладывают рулонный газон

На размытый дождями склон около Ботанического сада в Самаре укладывают рулонный газон

На склон около Ботанического сада в Самаре укладывают рулонный газон. Напомним, что этим летом во время ливней этот участок на Московском шоссе был размыт. 

Напомним, что склон около Ботанического сада реконструировали во время капремонта Московского шоссе в 2015 году. 
14 августа 2018, 04:35
Стало известно, когда откроется Ботанический сад в Самаре

Стало известно, когда откроется Ботанический сад в Самаре

Благоустройство Ботанического сада в Самаре вышло на финишную прямую. Ремонт там начался еще в 2016 году. За это время специалисты выполнили целый комплекс работ: восстановили забор вдоль фасадной части сада, укрепили насыпь около озера, отремонтировали главный вход на пересечении Московского 

1 августа 2018, 10:00
Ученые вывели овощи, которые смогут расти на Марсе

Ученые вывели овощи, которые смогут расти на Марсе

Специалисты Технологического университета ирландского города Лимерик вывели овощи, которые смогут расти на Марсе. Они предназначены специально для будущих космических колонистов.

В ближайшие дни семена должны быть отправлены на антарктическую станцию. Там им предстоит расти в условиях, которые максимально приближены 
19 января 2018, 03:49
В Тольятти произошел конфликт между посетителями и работниками кафе

В Тольятти произошел конфликт между посетителями и работниками кафе

Вчера, 28 мая, в 18:30 в одном из парков посетители вступили в перепалку с работниками кафе.
Компания мужчин примерно из 10 человек отдыхала в заведении, сообщает региональное ГУ МВД.
Между ними и сотрудниками кафе возник конфликт, и словесная перепалка переросла 

29 мая 2014, 04:00
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