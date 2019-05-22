4
38
36
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, 
23 мая 2019, 09:23
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному 
23 мая 2019, 08:06
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили 
23 мая 2019, 05:31
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
23 мая 2019, 05:06
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы». 
 
«Пока вся Россия праздновала День Победы, были дела поважней. Например, отравить собак на Ярмарочной, они ведь мешают нам 
23 мая 2019, 04:57
В Самаре в детский сад забрела косуля

В Самаре в детский сад забрела косуля

В столице 63-го региона на территорию детского № 78 на улице Ташкентской забрел дикий зверь - очевидцы увидели испуганную косулю. По словам руководителя департамента охоты и рыболовства Самарской области Виктора Трусова, сотрудники детского сада позвонили в ведомство, им рекомендовали завести 
23 мая 2019, 11:23
Ботанический сад в Самаре откроется совсем скоро

Ботанический сад в Самаре откроется совсем скоро

В ближайшее время в Самаре после реконструкции откроется Ботанический сад. Такое решение было принято на рабочем совещании руководства Самарского национального исследовательского университета имени Королева, говорится на сайте вуза. «Будут определены границы территории, открытые для посещения в рабочие дни и часы. 
21 мая 2019, 08:23
Пушистая милота: в Самаре родились шесть серебристо-серых лисят

Пушистая милота: в Самаре родились шесть серебристо-серых лисят

В Самарском зоопарке продолжается беби-бум: месяц назад на свет появились сразу шесть детенышей у пары лисиц. Сейчас малыши чувствуют себя хорошо, родители заботятся о них. 

- Мама выкармливает лисят молоком, но детеныши уже пробуют и взрослую пищу - мясо, и 
15 мая 2019, 07:35
Самарский зоопарк построит новый водоем для редких видов птиц

Самарский зоопарк построит новый водоем для редких видов птиц

Стартовало строительство нового крупного объекта в питомнике Самарского зоопарка в поселке Формальный в Кинельском районе. Как сообщили в учреждении, в будущем водоеме размером 30*15 метров будут содержать и разводить редкие виды водоплавающих птиц. Сейчас на месте работает экскаватор, который роет 
15 мая 2019, 08:20
В Самарском зоопарке впервые родились детеныши глазчатых скатов

В Самарском зоопарке впервые родились детеныши глазчатых скатов

Хорошие новости из Самарского зоопарка - там впервые появились на свет два детеныша у глазчатых скатов (хвостоколов). Малыши родились 30 апреля, самка вынашивала их четыре месяца. Скаты поселились в Самарском зоопарке еще в 2011 году, этот приплод стал первым. Мальки 
7 мая 2019, 09:10
Двое лебедей, испачканных в нефти, умерли в приюте заповедника «Самарская лука»

Двое лебедей, испачканных в нефти, умерли в приюте заповедника «Самарская лука»

В заповеднике «Самарская лука» скончались двое белых лебедей, которых нашли полностью испачканными в нефти. Перья несчастных птиц были полностью черными. Естественно, организм птиц начал страдать от последствий интоксикации.
 
Несмотря на все старания сотрудников нацпарка и ветеринарных врачей сильнейше отравление 
4 мая 2019, 02:30
В российских кинотеатрах у посетителей смогут спрашивать паспорта

В российских кинотеатрах у посетителей смогут спрашивать паспорта

Госдума одобрила законопроект, который разрешает кассирам и контролерам в кинотеатрах спрашивать паспорт у посетителей. Документ придется показывать в том случае, если фильм идет с возрастной маркировкой "18 плюс", а у сотрудников возникли сомнения в том, что посетитель уже достиг этого 
19 апреля 2019, 07:59
В Самарском зоопарке появились на свет шесть детенышей канадских волков

В Самарском зоопарке появились на свет шесть детенышей канадских волков

В пятницу, 12 апреля, в Самарском зоопарке состоятся смотрины новорожденных детенышей канадских волков. У пары Малыша и Альфы родились шесть очаровательных щенков. Семья волков образовалась в прошлом году и 5 марта этого года впервые обзавелась потомством. 

- У волков, так 
3 апреля 2019, 12:52
В Тольятти произошел конфликт между посетителями и работниками кафе

В Тольятти произошел конфликт между посетителями и работниками кафе

Вчера, 28 мая, в 18:30 в одном из парков посетители вступили в перепалку с работниками кафе.
Компания мужчин примерно из 10 человек отдыхала в заведении, сообщает региональное ГУ МВД.
Между ними и сотрудниками кафе возник конфликт, и словесная перепалка переросла 

29 мая 2014, 04:00
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх