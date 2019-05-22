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«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе
УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, …
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23 мая 2019, 09:23
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В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному …
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23 мая 2019, 08:06
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В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах
Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили …
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23 мая 2019, 05:31
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В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
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23 мая 2019, 05:06
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Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина
Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы».
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23 мая 2019, 04:57
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В Самаре в детский сад забрела косуля
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23 мая 2019, 11:23
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Ботанический сад в Самаре откроется совсем скоро
В ближайшее время в Самаре после реконструкции откроется Ботанический сад. Такое решение было принято на рабочем совещании руководства Самарского национального исследовательского университета имени Королева, говорится на сайте вуза. «Будут определены границы территории, открытые для посещения в рабочие дни и часы. …
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21 мая 2019, 08:23
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Пушистая милота: в Самаре родились шесть серебристо-серых лисят
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15 мая 2019, 07:35
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Самарский зоопарк построит новый водоем для редких видов птиц
Стартовало строительство нового крупного объекта в питомнике Самарского зоопарка в поселке Формальный в Кинельском районе. Как сообщили в учреждении, в будущем водоеме размером 30*15 метров будут содержать и разводить редкие виды водоплавающих птиц. Сейчас на месте работает экскаватор, который роет …
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15 мая 2019, 08:20
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В Самарском зоопарке впервые родились детеныши глазчатых скатов
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7 мая 2019, 09:10
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Двое лебедей, испачканных в нефти, умерли в приюте заповедника «Самарская лука»
В заповеднике «Самарская лука» скончались двое белых лебедей, которых нашли полностью испачканными в нефти. Перья несчастных птиц были полностью черными. Естественно, организм птиц начал страдать от последствий интоксикации.
Несмотря на все старания сотрудников нацпарка и ветеринарных врачей сильнейше отравление …
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4 мая 2019, 02:30
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В российских кинотеатрах у посетителей смогут спрашивать паспорта
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19 апреля 2019, 07:59
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В Самарском зоопарке появились на свет шесть детенышей канадских волков
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3 апреля 2019, 12:52
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В Тольятти произошел конфликт между посетителями и работниками кафе
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29 мая 2014, 04:00
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