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«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе
УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, …
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23 мая 2019, 09:23
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В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному …
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23 мая 2019, 08:06
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В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах
Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили …
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23 мая 2019, 05:31
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В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
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23 мая 2019, 05:06
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В Самаре в детский сад забрела косуля
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23 мая 2019, 11:23
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Самарцам покажут детенышей черного пони и дымчато-серого ослика
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22 мая 2019, 03:09
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Пушистая милота: в Самаре родились шесть серебристо-серых лисят
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15 мая 2019, 07:35
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Самарский зоопарк построит новый водоем для редких видов птиц
Стартовало строительство нового крупного объекта в питомнике Самарского зоопарка в поселке Формальный в Кинельском районе. Как сообщили в учреждении, в будущем водоеме размером 30*15 метров будут содержать и разводить редкие виды водоплавающих птиц. Сейчас на месте работает экскаватор, который роет …
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15 мая 2019, 08:20
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«Салют» не удался: пьяный сельчанин случайно ранил родственника из обреза
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17 апреля 2019, 09:08
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В блогах: Стаи собак в Самаре
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4 апреля 2019, 12:06
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Где выгуливать собак и вешать рекламу: в Самаре разработали новые правила благоустройства
Во вторник, 2 апреля, на 59-м заседании городской Думы обсуждался вопрос о проведении публичных слушаний по поводу новых правил благоустройства, которые были разработаны для областной столицы. Проект базового документа составил департамент городского хозяйства и экологии вместе с районными администрациями. Правила …
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3 апреля 2019, 10:07
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«Ступать страшно»: самарцы просят разобраться с проблемой «минирования» парков
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29 марта 2019, 12:02
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От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели
Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором …
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2 марта 2019, 10:09
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ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой
Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата …
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23 февраля 2019, 09:58
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Видео: в Самаре группа мужчин устроила стрельбу, пытаясь остановить водителя Volvo
В Сети опубликовали запись странного инцидента в Самаре. На кадрах ролика под названием «Задержание мошенников в Самаре. Что-то пошло не так» видно, как группа крепких мужчин в черном пытается остановить белую иномарку Volvo. Они пробовали открыть дверь легковушки, но …
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21 февраля 2019, 10:46
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Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза
Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной …
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16 февраля 2019, 09:28
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