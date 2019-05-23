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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, 
23 мая 2019, 09:23
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному 
23 мая 2019, 08:06
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили 
23 мая 2019, 05:31
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
23 мая 2019, 05:06
В Самаре в детский сад забрела косуля

В Самаре в детский сад забрела косуля

В столице 63-го региона на территорию детского № 78 на улице Ташкентской забрел дикий зверь - очевидцы увидели испуганную косулю. По словам руководителя департамента охоты и рыболовства Самарской области Виктора Трусова, сотрудники детского сада позвонили в ведомство, им рекомендовали завести 
23 мая 2019, 11:23
Самарцам покажут детенышей черного пони и дымчато-серого ослика

Самарцам покажут детенышей черного пони и дымчато-серого ослика

В среду, 29 мая, посетителям Самарского зоопарка покажут новых обитателей - угольно-черного пони и дымчато-серого ослика. Малыши появились на свет в апреле. 

- У пары осликов Мальвы и Зайца это третий приплод, у пони Матильды и Фунтика – второй, - 
22 мая 2019, 03:09
Пушистая милота: в Самаре родились шесть серебристо-серых лисят

Пушистая милота: в Самаре родились шесть серебристо-серых лисят

В Самарском зоопарке продолжается беби-бум: месяц назад на свет появились сразу шесть детенышей у пары лисиц. Сейчас малыши чувствуют себя хорошо, родители заботятся о них. 

- Мама выкармливает лисят молоком, но детеныши уже пробуют и взрослую пищу - мясо, и 
15 мая 2019, 07:35
Самарский зоопарк построит новый водоем для редких видов птиц

Самарский зоопарк построит новый водоем для редких видов птиц

Стартовало строительство нового крупного объекта в питомнике Самарского зоопарка в поселке Формальный в Кинельском районе. Как сообщили в учреждении, в будущем водоеме размером 30*15 метров будут содержать и разводить редкие виды водоплавающих птиц. Сейчас на месте работает экскаватор, который роет 
15 мая 2019, 08:20
«Салют» не удался: пьяный сельчанин случайно ранил родственника из обреза

«Салют» не удался: пьяный сельчанин случайно ранил родственника из обреза

Борский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Его обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности по части 1 статьи 118 УК РФ. Во время расследования удалось выяснить, что 13 января ранее не судимый житель Борского 
17 апреля 2019, 09:08
В блогах: Стаи собак в Самаре

В блогах: Стаи собак в Самаре

Блогер kurazzz пожаловалась, что в Самаре в районе «Аквариума» и до самого «Гудка» по дворам носятся стаи огромных одичалых собак. «Причем это не подкармливаемые сердобольными бабульками и не какие-то местные псы с парковок. Это именно откуда-то прибежавшие стаи. Пока они 
4 апреля 2019, 12:06
Где выгуливать собак и вешать рекламу: в Самаре разработали новые правила благоустройства

Где выгуливать собак и вешать рекламу: в Самаре разработали новые правила благоустройства

Во вторник, 2 апреля, на 59-м заседании городской Думы обсуждался вопрос о проведении публичных слушаний по поводу новых правил благоустройства, которые были разработаны для областной столицы. Проект базового документа составил департамент городского хозяйства и экологии вместе с районными администрациями. Правила 
3 апреля 2019, 10:07
«Ступать страшно»: самарцы просят разобраться с проблемой «минирования» парков

«Ступать страшно»: самарцы просят разобраться с проблемой «минирования» парков

Жители областной столицы жалуются в соцсетях на собачников, питомцы которых оставляют на улицах и в городских парках экскременты. В частности, такая ситуация сложилась на Воронежских озерах. 
 
- Идёт активный выгул собак, которые всё загадили! А на озёрах ещё и дети гуляют, 
29 марта 2019, 12:02
От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
 
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором 
2 марта 2019, 10:09
ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата 
23 февраля 2019, 09:58
Видео: в Самаре группа мужчин устроила стрельбу, пытаясь остановить водителя Volvo

Видео: в Самаре группа мужчин устроила стрельбу, пытаясь остановить водителя Volvo

В Сети опубликовали запись странного инцидента в Самаре. На кадрах ролика под названием «Задержание мошенников в Самаре. Что-то пошло не так» видно, как группа крепких мужчин в черном пытается остановить белую иномарку Volvo. Они пробовали открыть дверь легковушки, но 
21 февраля 2019, 10:46
Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза

Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза

Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной 
16 февраля 2019, 09:28
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