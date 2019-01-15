|
На Мехзаводе в Самаре нашли схрон с оружием, патронами и героином
|
15 января 2019, 01:18
|
В России подорожала ипотека
|
14 января 2019, 07:10
|
Эксперт рассказал о строительстве резервуара для отвода грунтовых вод от «Самара Арены»
Заместитель главного инженера «ВТС Метро» Владимир Желдак рассказал о строительстве специального резервуара для отвода грунтовых вод от стадиона «Самара Арена».
|
14 января 2019, 09:57
|
В Чапаевске в снегопад столкнулись иномарки: два человека погибли
|
27 декабря 2018, 02:29