В России подорожала ипотека … Сбербанк объявил о повышении ставок по ипотеке. Оно затронуло всю продуктовую линейку, кроме льготной "Военной ипотеки" и "Ипотеки с господдержкой для семей с детьми". На 1 процентный пункт подорожали займы с первоначальным взносом более 20 процентов, и на 1,2 процентных