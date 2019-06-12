  • Новости
    \/news\/news_region
    /news/kazhdye-12-minut-pozhar-v-samarskoy-oblasti-116-raz-tushili-zagorevshiysya-musor-i-suhuyu-travu
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/kazhdye-12-minut-pozhar-v-samarskoy-oblasti-116-raz-tushili-zagorevshiysya-musor-i-suhuyu-travu
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/kazhdye-12-minut-pozhar-v-samarskoy-oblasti-116-raz-tushili-zagorevshiysya-musor-i-suhuyu-travu
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/kazhdye-12-minut-pozhar-v-samarskoy-oblasti-116-raz-tushili-zagorevshiysya-musor-i-suhuyu-travu
  • Видео
    \/video
    /news/kazhdye-12-minut-pozhar-v-samarskoy-oblasti-116-raz-tushili-zagorevshiysya-musor-i-suhuyu-travu
    • Здравый смысл
      \/zdraviy
      /news/kazhdye-12-minut-pozhar-v-samarskoy-oblasti-116-raz-tushili-zagorevshiysya-musor-i-suhuyu-travu
    • Без паники
      \/bez_paniki
      /news/kazhdye-12-minut-pozhar-v-samarskoy-oblasti-116-raz-tushili-zagorevshiysya-musor-i-suhuyu-travu
    • Крутой кипяток
      http:\/\/www.trkterra.ru\/hot
      /news/kazhdye-12-minut-pozhar-v-samarskoy-oblasti-116-raz-tushili-zagorevshiysya-musor-i-suhuyu-travu
    • Первые лица
      \/Pervye_litsa
      /news/kazhdye-12-minut-pozhar-v-samarskoy-oblasti-116-raz-tushili-zagorevshiysya-musor-i-suhuyu-travu
    • Все самое лучшее
      \/VSL
      /news/kazhdye-12-minut-pozhar-v-samarskoy-oblasti-116-raz-tushili-zagorevshiysya-musor-i-suhuyu-travu
    • Бункер "S"
      \/bunker
      /news/kazhdye-12-minut-pozhar-v-samarskoy-oblasti-116-raz-tushili-zagorevshiysya-musor-i-suhuyu-travu
    • Терраграм
      \/terragram
      /news/kazhdye-12-minut-pozhar-v-samarskoy-oblasti-116-raz-tushili-zagorevshiysya-musor-i-suhuyu-travu
    • Цифры
      \/Cifry
      /news/kazhdye-12-minut-pozhar-v-samarskoy-oblasti-116-raz-tushili-zagorevshiysya-musor-i-suhuyu-travu
    • Дела семейные
      \/family_business
      /news/kazhdye-12-minut-pozhar-v-samarskoy-oblasti-116-raz-tushili-zagorevshiysya-musor-i-suhuyu-travu
    • Ваше право
      \/vashe_pravo
      /news/kazhdye-12-minut-pozhar-v-samarskoy-oblasti-116-raz-tushili-zagorevshiysya-musor-i-suhuyu-travu
    • Территория искусства
      \/territoria
      /news/kazhdye-12-minut-pozhar-v-samarskoy-oblasti-116-raz-tushili-zagorevshiysya-musor-i-suhuyu-travu
    • Тотальный футбол
      \/total
      /news/kazhdye-12-minut-pozhar-v-samarskoy-oblasti-116-raz-tushili-zagorevshiysya-musor-i-suhuyu-travu
    • Дачный мир
      \/Dachniy_mir
      /news/kazhdye-12-minut-pozhar-v-samarskoy-oblasti-116-raz-tushili-zagorevshiysya-musor-i-suhuyu-travu
    • Открытая дверь
      \/open_door
      /news/kazhdye-12-minut-pozhar-v-samarskoy-oblasti-116-raz-tushili-zagorevshiysya-musor-i-suhuyu-travu
    • Телевизионная биржа труда
      \/tbt
      /news/kazhdye-12-minut-pozhar-v-samarskoy-oblasti-116-raz-tushili-zagorevshiysya-musor-i-suhuyu-travu
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/kazhdye-12-minut-pozhar-v-samarskoy-oblasti-116-raz-tushili-zagorevshiysya-musor-i-suhuyu-travu
  • Онлайн
    \/online
    /news/kazhdye-12-minut-pozhar-v-samarskoy-oblasti-116-raz-tushili-zagorevshiysya-musor-i-suhuyu-travu
  • О компании
    \/about
    /news/kazhdye-12-minut-pozhar-v-samarskoy-oblasti-116-raz-tushili-zagorevshiysya-musor-i-suhuyu-travu
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/kazhdye-12-minut-pozhar-v-samarskoy-oblasti-116-raz-tushili-zagorevshiysya-musor-i-suhuyu-travu
    • История развития
      \/about\/history
      /news/kazhdye-12-minut-pozhar-v-samarskoy-oblasti-116-raz-tushili-zagorevshiysya-musor-i-suhuyu-travu
    • Награды
      \/about\/award
      /news/kazhdye-12-minut-pozhar-v-samarskoy-oblasti-116-raz-tushili-zagorevshiysya-musor-i-suhuyu-travu
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/kazhdye-12-minut-pozhar-v-samarskoy-oblasti-116-raz-tushili-zagorevshiysya-musor-i-suhuyu-travu
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/kazhdye-12-minut-pozhar-v-samarskoy-oblasti-116-raz-tushili-zagorevshiysya-musor-i-suhuyu-travu
    • Контакты
      \/contacts
      /news/kazhdye-12-minut-pozhar-v-samarskoy-oblasti-116-raz-tushili-zagorevshiysya-musor-i-suhuyu-travu
    • Акции
      \/actions
      /news/kazhdye-12-minut-pozhar-v-samarskoy-oblasti-116-raz-tushili-zagorevshiysya-musor-i-suhuyu-travu
  • Реклама
    \/advert
    /news/kazhdye-12-minut-pozhar-v-samarskoy-oblasti-116-raz-tushili-zagorevshiysya-musor-i-suhuyu-travu
  • Блоги
    \/blogs
    /news/kazhdye-12-minut-pozhar-v-samarskoy-oblasti-116-raz-tushili-zagorevshiysya-musor-i-suhuyu-travu
7
53
46
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11.06.2019 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10.06.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

Лесной пожар на станции Курумоч тушат 24 человека

Лесной пожар на станции Курумоч тушат 24 человека

Стали известны подробности возгорания в Волжском районе около железнодорожной станции Курумоч. По информации регионального МЧС, произошел природный пожар.

- Площадь уточняется, угрозы населенному пункту нет, - отметили в ведомстве. На место происшествия выехали 24 человека, которые используют 6 единиц техники. 
12 июня 2019, 06:53
Дым видно издалека: около станции Курумоч горит лес

Дым видно издалека: около станции Курумоч горит лес

В среду, 12 июня, в Самарской области возник сильный пожар. По словам очевидцев в соцсетях, около железнодорожной станции Курумоч в Волжском районе горит лес. Рядом находятся товарные составы и дачный массив. Говорят, что вспыхнула лесопосадка вдоль железнодорожных путей, на 
12 июня 2019, 06:15
В Тольятти 43 человека тушили горящее похоронное бюро

В Тольятти 43 человека тушили горящее похоронное бюро

В ночь на вторник, 11 июня, в Автограде произошел серьезный пожар. Сигнал о возгорании на улице Чапаева в Центральном районе поступил в 01:12. В двухэтажном деревянном здании пламя полыхало на 375 кв. м. В 01:22 был объявлен повышенный ранг вызова 
11 июня 2019, 10:59
В Самаре тушили сараи на Печерской

В Самаре тушили сараи на Печерской

В понедельник, 10 июня, пожарные тушили крупное возгорание на улице Печерской. Сигнал о ЧП поступил в 19:52, около дома № 22 на Печерской горели сараи на площади 200 кв.м. На место происшествия выехали пожарные расчеты, потушить возгорание удалось только в 
11 июня 2019, 08:24
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх