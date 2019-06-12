В Тольятти 43 человека тушили горящее похоронное бюро … В ночь на вторник, 11 июня, в Автограде произошел серьезный пожар. Сигнал о возгорании на улице Чапаева в Центральном районе поступил в 01:12. В двухэтажном деревянном здании пламя полыхало на 375 кв. м. В 01:22 был объявлен повышенный ранг вызова