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Лесной пожар на станции Курумоч тушат 24 человека
Стали известны подробности возгорания в Волжском районе около железнодорожной станции Курумоч. По информации регионального МЧС, произошел природный пожар.
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12 июня 2019, 06:53
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Дым видно издалека: около станции Курумоч горит лес
В среду, 12 июня, в Самарской области возник сильный пожар. По словам очевидцев в соцсетях, около железнодорожной станции Курумоч в Волжском районе горит лес. Рядом находятся товарные составы и дачный массив. Говорят, что вспыхнула лесопосадка вдоль железнодорожных путей, на …
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12 июня 2019, 06:15
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В Тольятти 43 человека тушили горящее похоронное бюро
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11 июня 2019, 10:59
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В Самаре тушили сараи на Печерской
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11 июня 2019, 08:24
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