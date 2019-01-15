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Гипермаркет «Ашан» пытается «развестись» с ТЦ «Московский» в суде
В Арбитражный суд поступил еще один иск, который касается долгого хозяйственного спора. Представители сети гипермаркетов «Ашан» хотят добиться расторжения договора с владельцем торгового центра «Московский» в Самаре. Заседание суда назначено на конец января. Как уже сообщала «ТЕРРА», французский ритейлер еще …
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15 января 2019, 03:01
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В России подорожала ипотека
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14 января 2019, 07:10
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Эксперт рассказал о строительстве резервуара для отвода грунтовых вод от «Самара Арены»
Заместитель главного инженера «ВТС Метро» Владимир Желдак рассказал о строительстве специального резервуара для отвода грунтовых вод от стадиона «Самара Арена».
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14 января 2019, 09:57
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В Чапаевске в снегопад столкнулись иномарки: два человека погибли
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27 декабря 2018, 02:29