6
58
13
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15.01.2019  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 14.01.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

Гипермаркет «Ашан» пытается «развестись» с ТЦ «Московский» в суде

Гипермаркет «Ашан» пытается «развестись» с ТЦ «Московский» в суде

В Арбитражный суд поступил еще один иск, который касается долгого хозяйственного спора. Представители сети гипермаркетов «Ашан» хотят добиться расторжения договора с владельцем торгового центра «Московский» в Самаре. Заседание суда назначено на конец января. Как уже сообщала «ТЕРРА», французский ритейлер еще 
15 января 2019, 03:01
В России подорожала ипотека

В России подорожала ипотека

Сбербанк объявил о повышении ставок по ипотеке. Оно затронуло всю продуктовую линейку, кроме льготной "Военной ипотеки" и "Ипотеки с господдержкой для семей с детьми". На 1 процентный пункт подорожали займы с первоначальным взносом более 20 процентов, и на 1,2 процентных 
14 января 2019, 07:10
Эксперт рассказал о строительстве резервуара для отвода грунтовых вод от «Самара Арены»

Эксперт рассказал о строительстве резервуара для отвода грунтовых вод от «Самара Арены»

Заместитель главного инженера «ВТС Метро» Владимир Желдак рассказал о строительстве специального резервуара для отвода грунтовых вод от стадиона «Самара Арена».
 
- Объект для 63-го региона уникален. Его проектная мощность позволяет принять 9 тысяч тонн воды. Фактически он должен обезводить территорию «Самара 
14 января 2019, 09:57
В Чапаевске в снегопад столкнулись иномарки: два человека погибли

В Чапаевске в снегопад столкнулись иномарки: два человека погибли

Сегодня рано утром, в 7:45, в Чапаевске произошла авария с двумя жертвами. 41-летняя женщина на своей иномарке Mitsubishi Pajero ехала по 48 километру трассы «Самара -Пугачев - Энгельс - Волгоград» со стороны Саратова в направлении Самары. По данным регионального Главка 
27 декабря 2018, 02:29
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх