Ежедневно проверяем вашу готовность к загранпоездкам на DFM в Самаре! Звоните по будням в 17.20 и по выходным в 16.20 по номеру (846) 341-102-9, переводите фразу из русских и иностранных слов и выигрывайте – «романтический ужин»!
Условия акции
Наименование акции: «Russian Language»*
Организатор акции: ООО «Самарский радиовещательный центр»
Наименование и количество призов: сертификат «Романтический ужин» в отеле «Дубки» г. Самара, ул. Демократическая 45а, корп. 1, номинал 4000 руб. Количество призов – 23 шт.
Место и порядок выдачи призов: Антонова-Овсеенко 44 А, 5 этаж, ООО «Самарский радиовещательный центр» по будним дням с 10.00 до 19.00 в период проведения акции. При получении приза необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.
Срок проведения акции с учетом выдачи призов: акция проводится с 17 июня 2019 г. по 9 июля 2019 г., выдача призов с 18 июня 2019 г. по 19 июля 2019 г.
Механика розыгрыша: для того чтобы стать участником акции, радиослушателю необходимо дозвониться в студию радиостанции после объявления ведущим о начале акции по номеру 8(846)341-102-9 в 17.20 в будние и в 16.20 в выходные дни, и в прямом эфире точно перевести текст, составленный из русских и иностранных слов, на русский язык. Текст зачитывает ведущий.
Акция проводится в эфире радиоканала «Самарский радиовещательный центр «SBC», «DFM Ди ФМ» в г. Самара на частоте 102,9 МГц.
Победитель обязан сообщить ведущему ФИО, номер телефона для связи и последующей идентификации при получении приза.
Победитель акции не имеет права повторно участвовать в акции. Победитель акции не может обменять приз на денежный эквивалент.
Возрастное ограничение: 18+
*Русский Язык
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