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Материалы по теме:

На «Русском радио» в Самаре стартует акция «Карту на стол» (18+)

На «Русском радио» в Самаре стартует акция «Карту на стол» (18+)

Лето - пора отпусков и путешествий по нашей стране! А хорошо ли вы знаете населенные пункты России? Проверим в игре «Карту на стол» на «Русском радио» в Самаре.  Ежедневно в 17.55 звоните по телефону (846) 341-100-3, угадывайте реально существующий населенный 

17 июня 2019, 10:42
«ТЕРРА» и DFM в Самаре запускают конкурс «Мисс бикини 2019»!

«ТЕРРА» и DFM в Самаре запускают конкурс «Мисс бикини 2019»!

10  июня ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают традиционный конкурс «Мисс бикини» (18+). Он пройдет в два этапа:

с 10 июня 2019 года по 10 августа 2019 года – прием фотографий участниц;

с 12:00 12 августа 
6 июня 2019, 04:52
В Самаре отключат подсветку железнодорожного вокзала

В Самаре отключат подсветку железнодорожного вокзала

В субботу, 30 марта, на самарском железнодорожном вокзале на один час - с 20:30 до 21:30 по местному времени выключат подветку. Таким образом Куйбышевская магистраль присоединится к ежегодной международной экологической акции «Час земли».

- Куйбышевская железная дорога, отмечая важность проведения 
27 марта 2019, 10:28
Останавливали всех подряд: В Самаре на Безымянке провели акцию «Трезвый водитель»

Останавливали всех подряд: В Самаре на Безымянке провели акцию «Трезвый водитель»

Вчера, 8 февраля, вечером в Самаре на улице Победы прошла акция "Трезвый водитель". Сотрудники ГИБДД выстроились свои патрульные машины около станции метро "Безымянка". Всех подряд водителей проверяли на алкогольное опьянение, пишет КП Самара.

«Несметное» количество патрульных авто и 
9 февраля 2019, 04:08
Матвеев везет гастарбайтеров в Димитровград

Матвеев везет гастарбайтеров в Димитровград

Главный критик самарской власти Михаил Матвеев приглашен в соседний регион, чтобы стать одним из действующих лиц смены власти в «городе атомщиков». Как сообщает портал 73онлайн, депутат самарской губдумы везет с собой внушительную группу поддержки.
 
Получивший в свое время пост 
8 февраля 2019, 09:38
«ТЕРРА» и DFM в Самаре запускают конкурс «Мисс бикини 2018»!

«ТЕРРА» и DFM в Самаре запускают конкурс «Мисс бикини 2018»!

1 июня ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают традиционный конкурс «Мисс бикини» (18+). Он пройдет в два этапа:

с 1 июня 2018 года по 10 августа 2018 года 
1 июня 2018, 03:10
DFM в Самаре — 14 лет!

DFM в Самаре — 14 лет!

1 апреля – не просто день шуток и смеха. А еще и день рождения DFM в Самаре! 
30 марта 2018, 07:00
Выиграй билет на предпоказ нового леденящего душу триллера в Самаре!

Выиграй билет на предпоказ нового леденящего душу триллера в Самаре!

Телерадиокомпания «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре дают вам уникальный шанс 6 декабря 2017 г. первыми увидеть леденящий душу триллер «Счастливого дня смерти» (18+).

«Каждый в университете мечтал попасть на 
29 ноября 2017, 06:02
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