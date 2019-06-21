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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20.06.2019 
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Материалы по теме:

На радио DFM в Самаре стартует акция «Russian Language»

На радио DFM в Самаре стартует акция «Russian Language»

Ежедневно проверяем вашу готовность к загранпоездкам на DFM в Самаре! Звоните по будням в 17.20 и по выходным в 16.20 по номеру (846) 341-102-9, переводите фразу из русских и иностранных слов и выигрывайте – «романтический ужин»!

Условия акции

Наименование акции: «Russian Language»*

Организатор 

18 июня 2019, 10:32
На «Русском радио» в Самаре стартует акция «Карту на стол» (18+)

На «Русском радио» в Самаре стартует акция «Карту на стол» (18+)

Лето - пора отпусков и путешествий по нашей стране! А хорошо ли вы знаете населенные пункты России? Проверим в игре «Карту на стол» на «Русском радио» в Самаре.  Ежедневно в 17.55 звоните по телефону (846) 341-100-3, угадывайте реально существующий населенный 

17 июня 2019, 10:42
В Самаре отключат подсветку железнодорожного вокзала

В Самаре отключат подсветку железнодорожного вокзала

В субботу, 30 марта, на самарском железнодорожном вокзале на один час - с 20:30 до 21:30 по местному времени выключат подветку. Таким образом Куйбышевская магистраль присоединится к ежегодной международной экологической акции «Час земли».

- Куйбышевская железная дорога, отмечая важность проведения 
27 марта 2019, 10:28
Останавливали всех подряд: В Самаре на Безымянке провели акцию «Трезвый водитель»

Останавливали всех подряд: В Самаре на Безымянке провели акцию «Трезвый водитель»

Вчера, 8 февраля, вечером в Самаре на улице Победы прошла акция "Трезвый водитель". Сотрудники ГИБДД выстроились свои патрульные машины около станции метро "Безымянка". Всех подряд водителей проверяли на алкогольное опьянение, пишет КП Самара.

«Несметное» количество патрульных авто и 
9 февраля 2019, 04:08
Минздрав сообщил о росте онкозаболеваний в стране

Минздрав сообщил о росте онкозаболеваний в стране

Минздрав России сообщает об увеличении числа заболеваний раком в стране. По итогам прошлого года выявлено 617 тысяч новых случаев, что на 20 тысяч превышает показатель 2017-го, отметили в ведомственном Национальном медицинском исследовательском центре радиологии. Всего на учете в России состоит 

4 февраля 2019, 04:08
Сызранец оплатил чужие покупки ради умирающей матери

Сызранец оплатил чужие покупки ради умирающей матери

Про грустную и трогательную историю поведал сызранский портал КТВ ЛУЧ. Местный житель оплатил чужие покупки ради умирающей матери. Мужчина пояснил, что это была последняя просьба больной раком мамы. Она попросила сына «пойти в люди и делать добрые дела».
 
По 
3 февраля 2019, 05:10
В Самаре специалисты обсудили новые технологии в онкологии

В Самаре специалисты обсудили новые технологии в онкологии

Печальная статистика. Самарская область по-прежнему остается в лидерах среди субъектов Приволжского федерального округа по числу онкологических больных. Ежегодно от рака в 63-м регионе умирают почти 6 тысяч человек. Медики губернии предпринимают все возможные меры по снижению этого показателя. В эту 
6 декабря 2018, 08:15
В Тольятти заработал Центр позитронно-эмиссионной томографии

В Тольятти заработал Центр позитронно-эмиссионной томографии

В понедельник в Тольятти заработал Центр позитронно-эмиссионной томографии. Его открыли врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель председателя правления "Роснано" Владимир Аветисян и генеральный директор компании «ПЭТ-Технолоджи» Диана Кобесова. 

Когда-то В Поволжье больному с подозрением на онкологическое заболевание для того чтобы получить 

27 ноября 2017, 06:15
Возбуждено уголовное дело по факту халатности в самарском онкодиспансере

Возбуждено уголовное дело по факту халатности в самарском онкодиспансере

Отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления возбудил уголовное дело по факту халатности в действиях должностных лиц ГБУЗ «Самарский областной онкологический клинический диспансер» и Главного управления организации торгов Самарской области.

Как сообщается, в 2012-2013 годах из федерального бюджета в пользу 

22 октября 2013, 10:36
Новый главврач Самарского клинического онкодиспансера - Андрей Орлов

Новый главврач Самарского клинического онкодиспансера - Андрей Орлов

3 июня он был представлен сотрудникам медучреждения. До этого Орлов работал в больнице имени Пирогова заместителем главного врача по организации медицинской помощи.
3 июня 2013, 04:58
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