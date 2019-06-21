В эти минуты в Самаре проходит акция, организованная сотрудниками областного онкологического диспансера. На Чкаловском спуске набережной Волги разбита «Палатка здоровья». Там все желающие могут обучиться приемам самообследования по выявлению меланомы, а также получить бесплатную консультацию врача-онколога и пройти диагностику.
Подобные акции проводятся ежегодно для повышения информированности населения о рисках возникновения онкологических заболеваний. Специалисты напоминают всем о необходимости внимательного ибережного отношения к своему здоровью, важности регулярных профилактических осмотров у специалистов.
Акция будет длиться до 16:00.
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18 июня 2019, 10:32
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17 июня 2019, 10:42
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В Самаре отключат подсветку железнодорожного вокзала
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27 марта 2019, 10:28
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Останавливали всех подряд: В Самаре на Безымянке провели акцию «Трезвый водитель»
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9 февраля 2019, 04:08
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Сызранец оплатил чужие покупки ради умирающей матери
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3 февраля 2019, 05:10
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В Самаре специалисты обсудили новые технологии в онкологии
Печальная статистика. Самарская область по-прежнему остается в лидерах среди субъектов Приволжского федерального округа по числу онкологических больных. Ежегодно от рака в 63-м регионе умирают почти 6 тысяч человек. Медики губернии предпринимают все возможные меры по снижению этого показателя. В эту …
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6 декабря 2018, 08:15
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В Тольятти заработал Центр позитронно-эмиссионной томографии
В понедельник в Тольятти заработал Центр позитронно-эмиссионной томографии. Его открыли врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель председателя правления "Роснано" Владимир Аветисян и генеральный директор компании «ПЭТ-Технолоджи» Диана Кобесова.
Когда-то В Поволжье больному с подозрением на онкологическое заболевание для того чтобы получить …
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27 ноября 2017, 06:15
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Возбуждено уголовное дело по факту халатности в самарском онкодиспансере
Отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления возбудил уголовное дело по факту халатности в действиях должностных лиц ГБУЗ «Самарский областной онкологический клинический диспансер» и Главного управления организации торгов Самарской области.
Как сообщается, в 2012-2013 годах из федерального бюджета в пользу …
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22 октября 2013, 10:36
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Новый главврач Самарского клинического онкодиспансера - Андрей Орлов
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3 июня 2013, 04:58
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