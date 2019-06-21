На «Русском радио» в Самаре стартует акция «Карту на стол» (18+) Лето - пора отпусков и путешествий по нашей стране! А хорошо ли вы знаете населенные пункты России? Проверим в игре «Карту на стол» на «Русском радио» в Самаре. Ежедневно в 17.55 звоните по телефону (846) 341-100-3, угадывайте реально существующий населенный …