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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20.06.2019 
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Материалы по теме:

На самарской набережной проходит акция по профилактике рака кожи

На самарской набережной проходит акция по профилактике рака кожи

В эти минуты в Самаре проходит акция, организованная сотрудниками областного онкологического диспансера.  На Чкаловском спуске набережной Волги разбита «Палатка здоровья». Там все желающие могут  обучиться приемам самообследования по выявлению меланомы, а также получить бесплатную консультацию врача-онколога и пройти диагностику.

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В России могут поднять порог детства до 21 года

В России могут поднять порог детства до 21 года

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В Самарской области карантин в школах продлили до 15 февраля

В Самарской области карантин в школах продлили до 15 февраля

Во вторник, 12 февраля, стало известно, что карантин в школах Самары, Кинеля и Тольятти продлили на один день, до 15 февраля. Как сообщили в министерстве образования и науки Самарской области, 15 февраля - учебный день. Напомним, что часть школ 
12 февраля 2019, 05:22
Минздрав сообщил о росте онкозаболеваний в стране

Минздрав сообщил о росте онкозаболеваний в стране

Минздрав России сообщает об увеличении числа заболеваний раком в стране. По итогам прошлого года выявлено 617 тысяч новых случаев, что на 20 тысяч превышает показатель 2017-го, отметили в ведомственном Национальном медицинском исследовательском центре радиологии. Всего на учете в России состоит 

4 февраля 2019, 04:08
Сызранец оплатил чужие покупки ради умирающей матери

Сызранец оплатил чужие покупки ради умирающей матери

Про грустную и трогательную историю поведал сызранский портал КТВ ЛУЧ. Местный житель оплатил чужие покупки ради умирающей матери. Мужчина пояснил, что это была последняя просьба больной раком мамы. Она попросила сына «пойти в люди и делать добрые дела».
 
По 
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В Самарской области участились случаи пневмонии

В Самарской области участились случаи пневмонии

Минздрав Самарской области предупредил жителей региона об увеличении случаев пневмонии. Медики просят ограничить посещение мест массового скопления людей. Особенно это касается беременных женщин и детей до 3 лет. Зачастую больные пневмонией не догадываются об этом и сами назначают себе лечение, 

25 января 2019, 12:10
В Самаре специалисты обсудили новые технологии в онкологии

В Самаре специалисты обсудили новые технологии в онкологии

Печальная статистика. Самарская область по-прежнему остается в лидерах среди субъектов Приволжского федерального округа по числу онкологических больных. Ежегодно от рака в 63-м регионе умирают почти 6 тысяч человек. Медики губернии предпринимают все возможные меры по снижению этого показателя. В эту 
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Ученые сообщили о влиянии антипригарной посуды на развитие рака

Ученые сообщили о влиянии антипригарной посуды на развитие рака

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Каждый четвертый самарец приходит к онкологу слишком поздно

Каждый четвертый самарец приходит к онкологу слишком поздно

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12 июля 2017, 04:37
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