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На самарской набережной проходит акция по профилактике рака кожи
В эти минуты в Самаре проходит акция, организованная сотрудниками областного онкологического диспансера. На Чкаловском спуске набережной Волги разбита «Палатка здоровья». Там все желающие могут обучиться приемам самообследования по выявлению меланомы, а также получить бесплатную консультацию врача-онколога и пройти диагностику.
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