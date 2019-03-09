Авария произошла сегодня, 9 марта, примерно в 14:00 на 1157 километре трассы «М-5 Урал» в Красноярском районе. На месте крупного ДТП работают сотрудники полиции.
По предварительным данным, столкнулись 7 автомобилей. В результате пострадали 2 человека. Детали аварии устанавливают инспекторы ГИБДД.
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