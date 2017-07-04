Кабинет министров запретил оставлять детей дошкольного возраста в машине во время стоянки без присмотра совершеннолетних лиц. Соответствующие пункты появятся в правилах дорожного движения, а постановление уже размещено на правительственном портале.
Кроме того, в документе отмечается, что перевозить детей в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, "можно исключительно с их использованием или с использованием детских удерживающих устройств". Как следует из справки к документу, теперь в ПДД предусмотрено безальтернативное использование таких устройств, они должны соответствовать росту и весу ребенка, когда речь идет о маленьких пассажирах до 7 лет. А для возрастной группы от 7 до 11 лет допускается применение как детских удерживающих устройств, так и ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства. В процессе испытаний, поясняют на правительственном портале, было доказано, что прочие средства с большой вероятностью усугубляют последствия дорожно-транспортного происшествия для ребенка.
|
Должникам облегчат жизнь: Госдума увеличит порог задолженности для запрета на выезд за границу
Народные избранники собираются принять поправки, подразумевающие увеличение порога задолженности для запрета на выезд за рубеж с 10 до 30 тысяч рублей. Об этом рассказывают "Известия". Новшество подготовлено в комитете по госстроительству и законодательству.
|
4 июля 2017, 10:06
|
Себе дороже: Страховщики опубликовали список самых убыточных автомобилей по ОСАГО
Эксперты компании "АльфаСтрахование" сопоставили траты страховщиков и представили перечень наиболее убыточных автомобильных марок в Российской Федерации. В процессе анализа был выведен так называемый коэффициент убыточности для каждого автопроизводителя.
|
30 июня 2017, 03:29
|
«Шеви Ниву» будут выпускать новым составом
Заседание акционеров прошло в Тольятти накануне. Из совета вышел один представитель «Опеля» - финансовый директор производственного подразделения Opel Group GmbH Андреас Буш. Также совет покинул вице-президент АвтоВАЗа Николай Строков. Новыми членами стали вице-президент по корпоративному развитию, слияниям и поглощениям General …
|
30 июня 2017, 11:46
|
В Самаре разрешат парковку на газонах?
|
30 июня 2017, 10:07
|
Не дыми: В Госдуму внесли законопроект о запрете курения возле подъездов
В Российской Федерации в скором времени может появиться новая антитабачная норма. Курящим гражданам собираются запретить приближаться с сигаретой к подъездам многоквартирных домов ближе, чем на 10 метров.
|
30 июня 2017, 10:02
|
Абонентов с «левыми» сим-картами будут лишать связи
В Госдуме во втором чтении рассмотрят законопроект об ужесточении порядка продажи сотовыми операторами сим-карт. Поправки подразумевают, что операторы будут приостанавливать услуги для абонента, предоставившего неверные сведения при покупке сим-карты.
|
29 июня 2017, 02:09
|
В России может появиться новый вид ценных бумаг
В Госдуму внесен законопроект, регламентирующий процедуру обращения нового типа эмиссионных ценных бумаг – так называемых структурных расписок. Текст соответствующего документа уже опубликован.
|
29 июня 2017, 10:15
|
АвтоВАЗ опубликовал фото своих новинок - Lada Vesta SW и SW Cross
|
28 июня 2017, 01:25
|
Летние каникулы: где отдыхают самарские школьники
Самарские дети этим летом имеют возможность отдохнуть в 178 лагерях с дневным пребыванием. Лагерь, расположенный на базе 132-ой школы, называют образцово-показательным.
Вячеслав Звягинцев, депутат Думы г.о. Самара
|
21 июня 2017, 06:55
|
В Самаре работают 10 оздоровительных лагерей с круглосуточным режимом
В пригороде Самары работают 10 оздоровительных лагерей с круглосуточным режимом. Сейчас в большинстве из них - первая смена.
Оздоровительный лагерь "Союз", который находится недалеко от поселка Алексеевка, единственный в своем роде. На поляне, окруженном дубовым лесом, разбит большой палаточный городок, в …
|
21 июня 2017, 06:35
|
День денег: в Тольятти малышам-счастливчикам заплатят по 10 тысяч рублей
|
21 июня 2017, 11:48
|
Две школьницы и малыш ранены в ДТП из-за водителя иномарки
|
19 июня 2017, 07:00