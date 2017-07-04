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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Должникам облегчат жизнь: Госдума увеличит порог задолженности для запрета на выезд за границу

Должникам облегчат жизнь: Госдума увеличит порог задолженности для запрета на выезд за границу

Народные избранники собираются принять поправки, подразумевающие увеличение порога задолженности для запрета на выезд за рубеж с 10 до 30 тысяч рублей. Об этом рассказывают "Известия". Новшество подготовлено в комитете по госстроительству и законодательству.
Законопроект может вступить в силу уже к 

4 июля 2017, 10:06
Себе дороже: Страховщики опубликовали список самых убыточных автомобилей по ОСАГО

Себе дороже: Страховщики опубликовали список самых убыточных автомобилей по ОСАГО

Эксперты компании "АльфаСтрахование" сопоставили траты страховщиков и представили перечень наиболее убыточных автомобильных марок в Российской Федерации. В процессе анализа был выведен так называемый коэффициент убыточности для каждого автопроизводителя.
На первой строке "антирейтинга" расположилась марка Jaguar. Выплаты по этим автомобилям превышают 

30 июня 2017, 03:29
«Шеви Ниву» будут выпускать новым составом

«Шеви Ниву» будут выпускать новым составом

Заседание акционеров прошло в Тольятти накануне. Из совета вышел один представитель «Опеля» - финансовый директор производственного подразделения Opel Group GmbH Андреас Буш. Также совет покинул вице-президент АвтоВАЗа Николай Строков. Новыми членами стали вице-президент по корпоративному развитию, слияниям и поглощениям General 
30 июня 2017, 11:46
В Самаре разрешат парковку на газонах?

В Самаре разрешат парковку на газонах?

В губернской думе на заседании комитета по транспорту обсудили организацию новых парковок в Самаре. Чиновники сообщили, что на 1000 самарцев приходится 300 машин.  В центре города мест для парковки машин не хватает. В рамках комплексного ремонта дорог в старой части 

30 июня 2017, 10:07
Не дыми: В Госдуму внесли законопроект о запрете курения возле подъездов

Не дыми: В Госдуму внесли законопроект о запрете курения возле подъездов

В Российской Федерации в скором времени может появиться новая антитабачная норма. Курящим гражданам собираются запретить приближаться с сигаретой к подъездам многоквартирных домов ближе, чем на 10 метров.
Такую инициативу на рассмотрение Госдумы внесла группа членов Совфеда. Как говорят авторы предполагаемого 

30 июня 2017, 10:02
Абонентов с «левыми» сим-картами будут лишать связи

Абонентов с «левыми» сим-картами будут лишать связи

В Госдуме во втором чтении рассмотрят законопроект об ужесточении порядка продажи сотовыми операторами сим-карт. Поправки подразумевают, что операторы будут приостанавливать услуги для абонента, предоставившего неверные сведения при покупке сим-карты.
Сейчас в законе «О связи» остановка предоставления услуг может произойти лишь 

29 июня 2017, 02:09
В России может появиться новый вид ценных бумаг

В России может появиться новый вид ценных бумаг

В Госдуму внесен законопроект, регламентирующий процедуру обращения нового типа эмиссионных ценных бумаг – так называемых структурных расписок. Текст соответствующего документа уже опубликован.
Новшество будет подразумевать в зависимости от наступления или ненаступления определенных обстоятельств выплату номинальной стоимости расписки или ее части 

29 июня 2017, 10:15
АвтоВАЗ опубликовал фото своих новинок - Lada Vesta SW и SW Cross

АвтоВАЗ опубликовал фото своих новинок - Lada Vesta SW и SW Cross

На сайте АвтоВАЗа появились фотографии двух новинок - Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross. Планируется, что в продаже они появятся во второй половине года. По заявлению создателей, Vesta SW «несет в себе дополнительную полезную функциональность благодаря внутреннему объему 
28 июня 2017, 01:25
Летние каникулы: где отдыхают самарские школьники

Летние каникулы: где отдыхают самарские школьники

Самарские дети этим летом имеют возможность отдохнуть в 178 лагерях с дневным пребыванием. Лагерь, расположенный на базе 132-ой школы, называют образцово-показательным.

Вячеслав Звягинцев, депутат Думы г.о. Самара
- Здесь очень интересные программы, здесь созданы очень хорошие условия. Целая рекреация отдана именно 

21 июня 2017, 06:55
В Самаре работают 10 оздоровительных лагерей с круглосуточным режимом

В Самаре работают 10 оздоровительных лагерей с круглосуточным режимом

В пригороде Самары работают 10 оздоровительных лагерей с круглосуточным режимом. Сейчас в большинстве из них - первая смена.

Оздоровительный лагерь "Союз", который находится недалеко от поселка Алексеевка, единственный в своем роде. На поляне, окруженном дубовым лесом, разбит большой палаточный городок, в 

21 июня 2017, 06:35
День денег: в Тольятти малышам-счастливчикам заплатят по 10 тысяч рублей

День денег: в Тольятти малышам-счастливчикам заплатят по 10 тысяч рублей

Малышам, родившимся в Тольятти в День города 20 июня, заплатят по 10 тысяч рублей. Это единовременное пособие; если рождается несколько детей, то родители получают пособие на каждого из них, уточнили в мэрии Автограда. Число счастливчиков 2017 года пока не объявлено, 

21 июня 2017, 11:48
Две школьницы и малыш ранены в ДТП из-за водителя иномарки

Две школьницы и малыш ранены в ДТП из-за водителя иномарки

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Самарской области, в результате которого пострадали трое детей. Две школьницы 11 и 8 лет, а также двухлетняя девочка.  Авария произошла в  Камышлинском районе 16 июня. На 1178 километре трассы М-5 столкнулись две иномарки 

19 июня 2017, 07:00
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