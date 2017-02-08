В Сочи пьяный мужчина взял в заложники свою 12-летнюю дочь Полицейские ведут переговоры об освобождении девочки. По данным МВД России по Красноярскому краю, между дебоширом и его женой произошла ссора, после которой он выставил супругу за дверь. Сейчас гражданин забаррикадировался и не выпускает из дома дочь-шестиклассницу. Придомовая территория оцеплена силовиками. …