Как сообщают российские информагентства, нападение пиратов на грузовое судно BBC Caribbean произошло в Гвинейском заливе. 7 российских моряков и 1 украинский взяты в заложники морскими разбойниками в территориальных водах Нигерии.
В связи со случившимся посольство РФ обратилось к нигерийским властям Нигерии с просьбой о содействии в определении местонахождения моряков. Об этом информируют дипломаты в своем Twitter.
По уточненным данным, захват был совершен злоумышленниками близ нефтяного терминала рядом с дельтой реки Нигер. Пираты были вооружены, они обстреляли судно, сообщает ТАСС.
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