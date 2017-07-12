В Тихом океане 5 островов ушли под воду за последние 70 лет Повышение уровня мирового океана оказалось причиной того, что 5 островов, прежде входящих в государство Соломоновы Острова, оказались под водой. Об этом, в частности, сообщает Environmental Research Letters.

По словам специалистов, сравнительно недавно на спутниковых фотографиях можно было видеть в определенном …