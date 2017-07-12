Бермудский треугольник на протяжении многих лет привлекает внимание исследователей из разных стран мира. Недавно здесь появился новый загадочный остров, о котором рассказали зарубежные научные издания.
Этот регион, известный множеством морских катастроф и таинственных исчезновений судов и самолетов, до сих пор наводит страх на людей. И вот ученые узнали, что из морских пучин поднялся остров.
По оценкам специалистов, прилив у его берегов очень силен, а в водах в огромном количестве водятся опасные белые акулы. В настоящее время район Бермудского треугольника продолжает считаться одним из наиболее загруженных судоходных путей. Ежегодно отсюда поступают тревожные новости о различных чрезвычайных происшествиях.
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