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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Октябрьске пьяные пешеходы напали на экипаж ДПС

В Октябрьске пьяные пешеходы напали на экипаж ДПС

Инцидент произошел 15 апреля около 23:30. В городе Октябрьск на двух сотрудников ДПС напали неизвестные лица. В результате оба стража порядка получили различные травмы, передает «КТВ Луч».
 
По версии сотрудников сызранского ГИБДД, экипаж заметил пешеходов, которые вели себя 
18 апреля 2017, 11:36
Во время ЧМ-2018 в Самаре будут работать 2600 волонтеров

Во время ЧМ-2018 в Самаре будут работать 2600 волонтеров

Половина будет помогать спортсменам и гостям мундиаля на ключевых объектах чемпионата - встречать в аэропорту, трудиться на стадионе. Эта группа уже отобрана. А вот регистрация другой части - так называемых «городских» волонтеров продолжается, и закончится в мае этого года. Им 

17 апреля 2017, 04:48
Сильный ветер валит деревья на самарские дороги

Сильный ветер валит деревья на самарские дороги

Появились сообщения о падениях деревьев из-за усиления ветра в Самарской области. В Сызрани дерево порвало линии уличного освещения и рухнуло на дорогу. Инцидент произошел на улице Хвалынской. Упавшее дерево частично перекрыло дорогу. Автомобилисты убрали его на обочину. Очевидцы сообщают, что 
17 апреля 2017, 01:27
Встали на бревно - и оно поплыло: двое любителей селфи чуть не погибли на Самарке

Встали на бревно - и оно поплыло: двое любителей селфи чуть не погибли на Самарке

На реке Самарке двое мужчин, рискуя жизнью, решили сделать эффектное селфи на бревне, которое несло течением. Они перебрались на дерево со своей резиновой лодки, но обратно вернуться не смогли – бревно уже уплыло дальше по реке. Инцидент произошел на территории 

17 апреля 2017, 12:27
В Сызрани неизвестные разбросали трупы животных около детского сада

В Сызрани неизвестные разбросали трупы животных около детского сада

Сызранский детский садик при школе №32 на улице Механической превратился в последнее время в настоящее "кладбище домашних животных". Однако Стивен Кинг здесь не при чем. Как пишет «КТВ-Луч», уже несколько дней подряд неизвестные злоумышленники разбрасывают расчлененные трупы зверей (в 
15 апреля 2017, 05:36
В Сызрани 2-летний малыш запер маму на балконе

В Сызрани 2-летний малыш запер маму на балконе

Вчера, 14 апреля, в Сызрани местные спасатели отработали неординарный несчастный случай. Молодая женщина оказалась взаперти на собственном балконе, передает 63.ru.

В службу спасения позвонили соседи, которые услышали крики «пленницы». Они рассказали оперативному дежурному, что ситуация крайне сложная: в квартире остались без 

15 апреля 2017, 04:48
Тонем: самарец пытался сбежать от наводнения и не успел

Тонем: самарец пытался сбежать от наводнения и не успел

В четверг, 13 апреля, под Самарой случился потоп. Наводнение застигло врасплох автомобилиста, ехавшего на внедорожнике «УАЗ-Патриот» через  Смышляевку. Река Падовка вышла из берегов и дорогу под железнодорожным мостом стремительно затопило. Двигатель машины заглох, 46-летний водитель даже не успел покинуть салон.
14 апреля 2017, 10:03
Тольяттинцы ополчились на рептилий

Тольяттинцы ополчились на рептилий

В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что сегодня местные спасатели вывезли в лес ужа с улицы Победы. Ползучему не повезло: запаниковали местные жители, увидев, по их словам, крупную змею. Виновником переполоха оказался уж длиной более метра. Очень упитанный и 
13 апреля 2017, 06:24
Задержан тольяттинец, отрезавший голову студенту

Задержан тольяттинец, отрезавший голову студенту

3 ноября днем в лесном массиве по улице Баныкина Тольятти была обнаружена голова неустановленного мужчины. В дальнейшем личность потерпевшего была установлена, им оказался 20 летний студент одного из местных колледжей, числившийся с 16 октября как без вести пропавший. 

Следователям 
7 ноября 2016, 10:08
Пропавшего 20-летнего парня из Тольятти убил и расчленил его знакомый

Пропавшего 20-летнего парня из Тольятти убил и расчленил его знакомый

Добровольческий поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о том, что пропавший 16 октября 20-летний житель Тольятти найден погибшим. Позже появилась информация, что его смерть была насильственной. Об этом сообщают в группе «Происшествия Тольятти» соцсети «ВКонтакте».
 
Выяснилось, что в день 
6 ноября 2016, 12:49
Пропавший месяц назад подросток из Самары найден мертвым

Пропавший месяц назад подросток из Самары найден мертвым

Пропавший месяц назад подросток Михаил Г. найден мертвым, сообщает портал ПрогородСамара со ссылкой на поисковый отряд "Лиза Алерт". При этом никаких подробностей волонтеры не раскрывают. По словам дяди подростка, Михаил пропал в деревне Тимашево, туда он поехал к своему 
22 октября 2016, 06:36
Ночью в лесу напротив Самары искали 92-летнюю женщину-грибника

Ночью в лесу напротив Самары искали 92-летнюю женщину-грибника

Всю ночь спасатели искали под Самарой пожилую женщину, которая ушла собирать грибы. Она заблудилась в лесу на правом берегу Волги. Сообщение поступило в оперативные службы вечером в понедельник, 3 октября.

Пропавшую искали в районе озер Круглое и Щучье. В 
4 октября 2016, 11:23
МВД: в Тольятти пропал молодой мужчина с годовалым сыном

МВД: в Тольятти пропал молодой мужчина с годовалым сыном

Полиция Тольятти разыскивает молодого мужчину, пропавшего вместе со своим годовалым сыном.

По данным правоохранительных органов, последний раз тольяттинца с ребенком видели вчера поздно вечером у дома на улице Громовой. 

Пропавшие: 23-летний Кузнецов Кирилл Павлович и его сын Вячеслав.
21 июля 2016, 03:00
В Сызрани пропал известный в городе PR-специалист Василий Арестов

В Сызрани пропал известный в городе PR-специалист Василий Арестов

В Сызрани начались поиски 23-летнего Василия Арестова. Как передает портал «Просызрань», он ушел 13 марта из дома и до сих пор не вернулся. 18 марта родственники написали заявление в полицию, а также обратились к общественникам из поисковой организации «Лиза 
20 марта 2016, 11:09
В Самаре студент СамГТУ уехал на учебу и пропал

В Самаре студент СамГТУ уехал на учебу и пропал

Самарские волонтеры ищут 21-летнего студента. Дмитрий Финько пропал в минувшую пятницу, 29 января. Информация об этом опубликована в социальных сетях. Утром молодой человек отправился на учебу в СамГТУ. Последний раз он выходил на связь по телефону в два часа дня. 
1 февраля 2016, 11:11
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