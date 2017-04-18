17 апреля ушла из дома и не вернулась 85-летняя жительница посёлка Новокашпирский, передает портал «КТВ Луч». Женщина страдает потерей памяти, плохо ориентируется на местности, нуждается в медицинской помощи.
Родственники обратились в полицию и в добровольный поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Ночью, 18 апреля, активисты «ЛА» разбросали по соцсетям приметы пропавшей женщины и приступили к ее поискам. По предварительным сведениям, женщина ушла на поселковое кладбище, однакр получилось так, что она села в автобус и уехала в Центральный район Сызрани.
Несколько часов, пока её не нашли, пенсионерка бродила по улицам города. В 01:16 волонтеры сообщили, что женщина найдена живой.
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