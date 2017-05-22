В Сызрани пропал известный в городе PR-специалист Василий Арестов передает портал «Просызрань», он ушел 13 марта из дома и до сих пор не вернулся. 18 марта родственники написали заявление в полицию, а также обратились к общественникам из поисковой организации «Лиза … В Сызрани начались поиски 23-летнего Василия Арестова. Как, он ушел 13 марта из дома и до сих пор не вернулся. 18 марта родственники написали заявление в полицию, а также обратились к общественникам из поисковой организации «Лиза