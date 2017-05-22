Сотрудники ОМВД России по Шенталинскому району разыскивают 16-летнюю Веру Трифонову, которая 18 апреля ушла из социального приюта, расположенного в районе, и обратно не вернулась.
Приметы: на вид 15 лет, рост 160-165 см, полного телосложения, волосы темно-русые. Была одета в синюю курку, темные брюки, черные кроссовки.
Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба незамедлительно сообщить об этом сотрудникам полиции по телефонам: 8 (84652) 2-13-51, 8 927 7558465 или 02.
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