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Бункер S

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Материалы по теме:

В Шенталинском районе пьяная женщина зарезала деверя на глазах его брата

В Шенталинском районе пьяная женщина зарезала деверя на глазах его брата

В начале мая в полицию поступило сообщение, что в одном из домов села Тимяшево Шенталинского района обнаружено тело мужчины с ножевым ранением. На место выехали представители ОВД и следственного комитета, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
Оперативники выяснили, что 

14 мая 2017, 11:46
По улицам Сызрани до часу ночи бродила пропавшая 85-летняя пенсионерка

По улицам Сызрани до часу ночи бродила пропавшая 85-летняя пенсионерка

17 апреля ушла из дома и не вернулась 85-летняя жительница посёлка Новокашпирский, передает портал «КТВ Луч». Женщина страдает потерей памяти, плохо ориентируется на местности, нуждается в медицинской помощи.
Родственники обратились в полицию и в добровольный поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
 

18 апреля 2017, 11:12
Ночью в лесу напротив Самары искали 92-летнюю женщину-грибника

Ночью в лесу напротив Самары искали 92-летнюю женщину-грибника

Всю ночь спасатели искали под Самарой пожилую женщину, которая ушла собирать грибы. Она заблудилась в лесу на правом берегу Волги. Сообщение поступило в оперативные службы вечером в понедельник, 3 октября.

Пропавшую искали в районе озер Круглое и Щучье. В 
4 октября 2016, 11:23
В Шенталинском районе 25-летний бомж ограбил и изнасиловал пенсионерку, а потом скрылся в лесу

В Шенталинском районе 25-летний бомж ограбил и изнасиловал пенсионерку, а потом скрылся в лесу

По предварительным данным, в селе Тимяшево 25-летний мужчина постучался в дом к пенсионерке и попросил воды. Женщина пустила его. После этого мужчина сначала изнасиловал ее, а потом украл золотое кольцо с мобильным телефоном и убежал. Пострадавшая позвонила в полицию и 

28 сентября 2016, 03:01
МВД: в Тольятти пропал молодой мужчина с годовалым сыном

МВД: в Тольятти пропал молодой мужчина с годовалым сыном

Полиция Тольятти разыскивает молодого мужчину, пропавшего вместе со своим годовалым сыном.

По данным правоохранительных органов, последний раз тольяттинца с ребенком видели вчера поздно вечером у дома на улице Громовой. 

Пропавшие: 23-летний Кузнецов Кирилл Павлович и его сын Вячеслав.
21 июля 2016, 03:00
В Шентале водитель «Гранты» сбил насмерть 77-летнего пешехода

В Шентале водитель «Гранты» сбил насмерть 77-летнего пешехода

Полиция Шенталинского района выясняет обстоятельства ДТП, в котором погиб человек. Трагедия случилась в селе Шентала в воскресенье, 27 марта. Примерно в четыре часа дня на улице Канашевской автомобиль Lada Granta наехал на пожилого мужчину. Машиной управлял 56-летний водитель. По версии 
28 марта 2016, 03:06
В Сызрани пропал известный в городе PR-специалист Василий Арестов

В Сызрани пропал известный в городе PR-специалист Василий Арестов

В Сызрани начались поиски 23-летнего Василия Арестова. Как передает портал «Просызрань», он ушел 13 марта из дома и до сих пор не вернулся. 18 марта родственники написали заявление в полицию, а также обратились к общественникам из поисковой организации «Лиза 
20 марта 2016, 11:09
В Шенталинском районе в ДТП погибли водители «Гранты» и «семерки»

В Шенталинском районе в ДТП погибли водители «Гранты» и «семерки»

Полицейские Шенталинского района Самарской области выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли два человека. Трагедия случилась вечером в среду, 9 декабря, на 12-м километре дороги Клявлино - Шентала - Баландаево - Аксаково - Четырла. По данным полиции, 53-летний мужчина на «Ладе 
10 декабря 2015, 02:15
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