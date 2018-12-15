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Материалы по теме:

Самарский депутат стал официальным кандидатом в мэры Москвы

Самарский депутат стал официальным кандидатом в мэры Москвы

Самарец, депутат Госдумы от партии ЛДПР Михаил Дегтярев, будет бороться за кресло мэра Москвы. Он прошел регистрацию и получил статус кандидата на кресло градоначальника столицы. Соответствующее удостоверение он получил 12 июля. Об этом свидетельствует фото, которое Дегтярев выложил в своем 
13 июля 2018, 11:01
В Госдуме под самарским депутатом Михаилом Дегтяревым провалилось кресло

В Госдуме под самарским депутатом Михаилом Дегтяревым провалилось кресло

В Госдуме под депутатом фракции ЛДПР «провалилось кресло». По данным «Российской газеты», инцидент произошел с самарцем Михаилом Дегтяревым. Об этом случае стало известно после обращения лидера ЛДПР Владимира Жириновского к спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Главный либерал-демократ страны попросил «укрепить все кресла» 

14 июня 2017, 02:35
Депутата Госдумы из Самарской области Михаила Дегтярева не пустили в Германию

Депутата Госдумы из Самарской области Михаила Дегтярева не пустили в Германию

Депутату Госдумы из Самарской области Михаилу Дегтяреву отказали во въезде в Германию. Глава думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи накануне собирался участвовать во встрече россиийской парламентской делегации с руководством Международного паралимпийского комитета. Пять депутатов Госдумы были 

10 марта 2017, 12:50
Михаил Дегтярев в новом созыве Госдумы может сменить самарскую прописку на московскую

Михаил Дегтярев в новом созыве Госдумы может сменить самарскую прописку на московскую

Сегодня, 28 июня, в Москве состоялся 29 съезд ЛДПР, в ходе которого депутаты утвердили кандидатов в депутаты Госдумы России.

Первое место в общефедеральной части списка у бессменного лидера партии Владимира Жириновского. На второй ступеньке - сын Владимира Вольфовича, Игорь 
28 июня 2016, 11:24
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