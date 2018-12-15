Самарский депутат стал официальным кандидатом в мэры Москвы Самарец, депутат Госдумы от партии ЛДПР Михаил Дегтярев, будет бороться за кресло мэра Москвы. Он прошел регистрацию и получил статус кандидата на кресло градоначальника столицы. Соответствующее удостоверение он получил 12 июля. Об этом свидетельствует фото, которое Дегтярев выложил в своем …