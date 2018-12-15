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Самарский депутат стал официальным кандидатом в мэры Москвы
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13 июля 2018, 11:01
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В Госдуме под самарским депутатом Михаилом Дегтяревым провалилось кресло
В Госдуме под депутатом фракции ЛДПР «провалилось кресло». По данным «Российской газеты», инцидент произошел с самарцем Михаилом Дегтяревым. Об этом случае стало известно после обращения лидера ЛДПР Владимира Жириновского к спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
Главный либерал-демократ страны попросил «укрепить все кресла» …
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14 июня 2017, 02:35
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Депутата Госдумы из Самарской области Михаила Дегтярева не пустили в Германию
Депутату Госдумы из Самарской области Михаилу Дегтяреву отказали во въезде в Германию. Глава думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи накануне собирался участвовать во встрече россиийской парламентской делегации с руководством Международного паралимпийского комитета. Пять депутатов Госдумы были …
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10 марта 2017, 12:50
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Михаил Дегтярев в новом созыве Госдумы может сменить самарскую прописку на московскую
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28 июня 2016, 11:24