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В Самарской области женщину оштрафовали за оскорбление знакомой
Жительница села Красный Строитель из Челно-Вершинского района области решила пожаловаться в прокуратуру на свою знакомую: женщины поссорились и оппонентка оскорбила заявительницу. Надзорное ведомство вынесло в отношении дамы, обидевшей приятельницу, постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье «Оскорбление, то …
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16 января 2019, 05:22
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Самарский космонавт Олег Кононенко установил «умную полку» на МКС
Самарский космонавт Олег Кононенко установил на Международной космической станции «умную полку». Конструкция представляет собой устройство с возможностью считывания радиометок, которые будут крепиться к оборудованию и различным предметам, прибывающим на станцию. Полка похожа на шкаф с небольшими створками, за которыми хранятся …
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16 января 2019, 11:40
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Стали известны сроки аттестации кандидатов в ректоры трех самарских вузов
Министерство образования и науки России опубликовало приказ «О начале приема документов кандидатов на должности руководителей образовательных организаций». Документ устанавливает сроки аттестации кандидатов в ректоры трех высших учебных заведений нашего региона. Желающие стать ректорами Самарского государственного экономического университета и Тольяттинского государственного …
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16 января 2019, 10:05
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В 2018 году самарский Следственный комитет отправил в суд 1900 уголовных дел о коррупции
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15 января 2019, 09:44