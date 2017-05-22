Министерство обороны России и «Ракетно-космический центр «Прогресс» в рамках реализации гособоронзаказа заключили контракт на поставку ракет-носителей «Союз-2», говорится в сообщении на сайте военного ведомства. «Союз-2» в сочетании с разгонным блоком «Фрегат» или блоком выведения «Волга» позволяет выводить космические аппараты на всевозможные типы орбит: низкие, средние, высокоэллиптические, солнечно-синхронные, геопереходные и геостационарные. Запуск ракет-носителей указанной серии, прозводимых на входящем в "Союзмаш России" предприятии, запланирован с космодрома «Плесецк».
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