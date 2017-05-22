"ТЕРРА" продолжает следить за судьбой бывших военных из поселка Рощинский. Напомним, более 800 отставных офицеров уже 8 лет пытаются добиться приватизации служебных квартир, в которых они проживают десятки лет. В этом году 250 ветеранов службы получили уведомления с требованием освободить …