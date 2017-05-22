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На орбиту хотят отправить стаю «Аистов»

На орбиту хотят отправить стаю «Аистов»

Самарский ракетно-космический центр «Прогресс» вышел в Роскосмос с предложением о создании группировки спутников «Аист».
Об этом стало известно в ходе научно-технического совета предприятия, которое входит в крупнейшую общественную организацию страны Союз машиностроителей России. Разработанный совместно со специалистами другого участника Союзмаша, 

4 мая 2017, 05:03
На МКС отправилась 49-я экспедиция

На МКС отправилась 49-я экспедиция

В среду в 11 часов 5 минут по московскому времени с космодрома Байконур был осуществлен успешный запуск транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-02". В экипаже корабля двое россиян - Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также представитель НАСА Роберт Шейн Кимброу.

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Самарский ракетно-космический центр

Самарский ракетно-космический центр "Прогресс" отметил круглую дату

75 лет назад предприятие было эвакуировано в Куйбышев.
15 сентября 2016, 05:37
Самарский РКЦ Прогресс получит 14 миллиардов рублей

Самарский РКЦ Прогресс получит 14 миллиардов рублей

Роскосмос заплатит предприятию за создание ракетного комплекса Союз-2 на космодроме "Восточный".
Самарскому заводу, входящему в крупнейшую общественную организацию страны "Союз машиностроителей России", также предстоит разработать новое топливо для ракет. Комплекс на "Восточном" должен быть построен до 2020 года. А к 

13 сентября 2016, 11:48
Военные ЦВО соорудили переправу через Самару

Военные ЦВО соорудили переправу через Самару

В Самарской области дорожно-комендантский батальон Центрального военного округа восстановил транспортное сообщение между важнейшими объектами дорожных коммуникаций, которые по замыслу учения были нарушены диверсионным отрядом условного противника. Батальон совершил 100-километровый марш из Рощинского гарнизона. По прибытии на берег реки Самары командир 

14 октября 2014, 12:42
Боеспособность российской армии и украинский кризис – основные темы правительственного часа с участием министра обороны Сергея Шойгу

Боеспособность российской армии и украинский кризис – основные темы правительственного часа с участием министра обороны Сергея Шойгу

«В своем докладе глава военного ведомства проинформировал депутатов об основных задачах, стоящих перед министерством, о степени их выполнения и о планах на ближайший период в связи с той конфигурацией, которая складывается в свете поручений президента РФ», - отметил первый зампред 

18 июня 2014, 05:34
Рощинский, хождение по мукам

Рощинский, хождение по мукам

"ТЕРРА" продолжает следить за судьбой бывших военных из поселка Рощинский. Напомним, более 800 отставных офицеров уже 8 лет пытаются добиться приватизации служебных квартир, в которых они проживают десятки лет. В этом году 250 ветеранов службы получили уведомления с требованием освободить 

27 сентября 2013, 06:41
Бюро Союза Машиностроителей России поддержало предложение Сергея Чемезова о переходе работы оборонных предприятий к «контрактам полного жизненного цикла»

Бюро Союза Машиностроителей России поддержало предложение Сергея Чемезова о переходе работы оборонных предприятий к «контрактам полного жизненного цикла»

Члены Бюро Союза Машиностроителей России на расширенном заседании с участием представителей Министерства обороны РФ и Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ единогласно поддержали предложение своего председателя, генерального директора ГК «Ростех» Сергея Чемезова о переходе работы предприятий ОПК при выполнении государственных оборонных 

15 июля 2013, 10:01
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