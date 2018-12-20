Начальник управления финансов ЦСКБ Прогресс Светлана Кирилина останется без работы Сегодня Самарский районный суд областной столицы продлил срок ее отстранения от полномочий до конца расследования без указания конкретной даты. Как уже сообщала ТЕРРА, топ-менеджера вместе с главным инженером завода Сергеем Тюлевиным подозревают в превышении полномочий.

По версии следствия, в период …