8
39
54
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18.12.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19.12.2018 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

Начальник управления финансов ЦСКБ Прогресс Светлана Кирилина останется без работы

Начальник управления финансов ЦСКБ Прогресс Светлана Кирилина останется без работы

Сегодня Самарский районный суд областной столицы продлил срок ее отстранения от полномочий до конца расследования без указания конкретной даты. Как уже сообщала ТЕРРА, топ-менеджера вместе с главным инженером завода Сергеем Тюлевиным подозревают в превышении полномочий.
По версии следствия, в период 

29 декабря 2016, 02:21
Самарская ракета-носитель

Самарская ракета-носитель "Союз-СТ" вывела на орбиту спутник «Сентинель-1Б»

26 апреля самарская ракета-носитель "Союз-СТ" успешно стартовала с космодрома Куру.
26 апреля 2016, 10:36
Запуск самарской ракеты-носителя «Союз-СТ» отложен в третий раз

Запуск самарской ракеты-носителя «Союз-СТ» отложен в третий раз

Запуск ракеты-носителя «Союз-СТ» со спутником Sentinel-1B с французского космодрома Куру в Гвиане отменен по техническим причинам, сообщает Европейское космическое агентство. «Запуск был остановлен вследствие аномалии, зафиксированной во время обратного отчета. Носитель и спутник переведены в безопасный режим ожидания. Новая дата запуска 

25 апреля 2016, 10:30
Ракета-носитель «Союз-СТ» вывела на орбиту спутник Сентинель-1В

Ракета-носитель «Союз-СТ» вывела на орбиту спутник Сентинель-1В

22 апреля ракета-носитель «Союз-СТ» производства самарского ракетно-космического центра «Прогресс», который входит в крупнейшую общественную организацию страны Союз машиностроителей России, вывела на околоземную орбиту спутник "Сентинель-1В".
22 апреля 2016, 03:42
Самарский «Союз» в ЧП с «Прогрессом» не при чем

Самарский «Союз» в ЧП с «Прогрессом» не при чем

Руководство Федерального космического агентства опровергло версию взрыва при выводе на орбиту грузового корабля "Прогресс", совершенном носителем "Союз 2.1А".

Напомним, 28 апреля произошел инцидент потери контроля над космическим аппаратом. По данным Роскосмоса, пуск и полет ракеты, произведенной самарским РКЦ "Прогресс", 
30 апреля 2015, 09:30
Ратное дело: самарскую ракету перед стартом освятил священник

Ратное дело: самарскую ракету перед стартом освятил священник

Самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником связи двойного назначения была освящена перед стартом на космодроме Плесецк, сообщает сайт Архангельской и Холмогорской епархии. Культовую процедуру совершил протоиерей Артемий Эмке, являющийся помощником начальника космодрома по работе с верующими военнослужащими. По словам священнослужителя, молитва 

3 ноября 2014, 04:53
Пуски самарских

Пуски самарских "Союзов" с Куру приостановлены

Пуски российских ракет-носителей «Союз-СТ» с европейского космодрома Куру в Южной Америке приостановлены, сообщает официальный сайт Arianespace. С 25 августа компания вместе с Европейским космическим агентством, Роскосмосом и РКЦ "Прогресс" начинает независимое расследование, чтобы выяснить точные причины неполадок и выработать корректирующие 

24 августа 2014, 09:49
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх