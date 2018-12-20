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Начальник управления финансов ЦСКБ Прогресс Светлана Кирилина останется без работы
Сегодня Самарский районный суд областной столицы продлил срок ее отстранения от полномочий до конца расследования без указания конкретной даты. Как уже сообщала ТЕРРА, топ-менеджера вместе с главным инженером завода Сергеем Тюлевиным подозревают в превышении полномочий.
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29 декабря 2016, 02:21
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Самарская ракета-носитель "Союз-СТ" вывела на орбиту спутник «Сентинель-1Б»
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26 апреля 2016, 10:36
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Запуск самарской ракеты-носителя «Союз-СТ» отложен в третий раз
Запуск ракеты-носителя «Союз-СТ» со спутником Sentinel-1B с французского космодрома Куру в Гвиане отменен по техническим причинам, сообщает Европейское космическое агентство. «Запуск был остановлен вследствие аномалии, зафиксированной во время обратного отчета. Носитель и спутник переведены в безопасный режим ожидания. Новая дата запуска …
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25 апреля 2016, 10:30
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Ракета-носитель «Союз-СТ» вывела на орбиту спутник Сентинель-1В
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22 апреля 2016, 03:42
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Самарский «Союз» в ЧП с «Прогрессом» не при чем
Руководство Федерального космического агентства опровергло версию взрыва при выводе на орбиту грузового корабля "Прогресс", совершенном носителем "Союз 2.1А".
Напомним, 28 апреля произошел инцидент потери контроля над космическим аппаратом. По данным Роскосмоса, пуск и полет ракеты, произведенной самарским РКЦ "Прогресс", …
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30 апреля 2015, 09:30
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Ратное дело: самарскую ракету перед стартом освятил священник
Самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником связи двойного назначения была освящена перед стартом на космодроме Плесецк, сообщает сайт Архангельской и Холмогорской епархии. Культовую процедуру совершил протоиерей Артемий Эмке, являющийся помощником начальника космодрома по работе с верующими военнослужащими. По словам священнослужителя, молитва …
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3 ноября 2014, 04:53
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Пуски самарских "Союзов" с Куру приостановлены
Пуски российских ракет-носителей «Союз-СТ» с европейского космодрома Куру в Южной Америке приостановлены, сообщает официальный сайт Arianespace. С 25 августа компания вместе с Европейским космическим агентством, Роскосмосом и РКЦ "Прогресс" начинает независимое расследование, чтобы выяснить точные причины неполадок и выработать корректирующие …
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24 августа 2014, 09:49