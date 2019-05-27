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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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На «Кузнецове» приступили к строительству железнодорожной эстакады для подачи цистерн с топливом на склад ГСМ

На «Кузнецове» приступили к строительству железнодорожной эстакады для подачи цистерн с топливом на склад ГСМ

На ПАО «Кузнецов», входящем в крупнейшую общественную организацию страны «СоюзМаш России», продолжаются работы по реконструкции склада горюче-смазочных материалов. В рамках реализации проекта там стартовало строительство сливной железнодорожной эстакады для подачи цистерн с топливом.

«Склад ГСМ необходим для хранения больших объемов горюче-смазочных 

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Финал всероссийского чемпионата школьной лиги

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В Тольятти прошел финал всероссийского чемпионата школьной лиги "КЭС-Баскет". За победу в решающих матчах боролись 40 лучших школьных команд из России, Монголии и Киргизской Республики - победители этапа соревнований в федеральных округах. На кону стояло не только звание чемпиона лиги, 
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Какие задачи стоят перед новым управляющим директором завода «Кузнецов»?

Какие задачи стоят перед новым управляющим директором завода «Кузнецов»?

На одном из крупнейших промышленных предприятий региона - ПАО «Кузнецов» сменилось руководство. Управляющим директором назначен теперь уже бывший директор по экономике и финансам Рыбинского ПАО «ОДК-Сатурн» Алексей Соболев. Ранее возглавлявший «Кузнецов» Сергей Павлинич пойдет на повышение в одно из московских 
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Самарские моторы отправятся в Туркмению

Самарские моторы отправятся в Туркмению

Самарские моторы отправятся в Туркмению. Объединенная двигателестроительная корпорация стала победителем тендера на поставку государственному концерну «Туркменгаз» газотурбинных двигателей НК-12СТ и НК-14СТ промышленного назначения. По результатам аукциона холдинг поставит агрегаты разработки и производства входящего в ОДК и Союзмаш России самарского завода 

13 марта 2019, 05:26
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