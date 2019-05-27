Ракетные двигатели РД-107А/108А, произведенные на ПАО «Кузнецов», входящем в крупнейшую общественную организацию страны «СоюзМаш России», обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». На околоземную орбиту выведен навигационный спутник «Глонасс-М».
Запуск состоялся с космодрома Плесецк 27 мая в 09.23 по московскому времени. Установленные на I и II ступенях носителя «Союз-2.1б» двигатели предприятия отработали штатно. Космический аппарат был выведен на целевую орбиту в расчетное время.
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«Склад ГСМ необходим для хранения больших объемов горюче-смазочных …
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