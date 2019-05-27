На «Кузнецове» приступили к строительству железнодорожной эстакады для подачи цистерн с топливом на склад ГСМ На ПАО «Кузнецов», входящем в крупнейшую общественную организацию страны «СоюзМаш России», продолжаются работы по реконструкции склада горюче-смазочных материалов. В рамках реализации проекта там стартовало строительство сливной железнодорожной эстакады для подачи цистерн с топливом. «Склад ГСМ необходим для хранения больших объемов горюче-смазочных …