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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Болельщиков из Мексики «подкинули» до Самары на клубном автобусе «Крылья Советов»

Болельщиков из Мексики «подкинули» до Самары на клубном автобусе «Крылья Советов»

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«Наша команда вернулась в Москву. Из-за огромного спроса на авиабилеы в Самару на матч 1/8 финала, самарцам пришлось вылететь в 
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Азаров подарил Вальдерамме «Самару Арену»

Азаров подарил Вальдерамме «Самару Арену»

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30 июня 2018, 04:28
«Впечатлило самарское пенистое»: рестораны города обслужили в июне 625 тысяч иностранцев

«Впечатлило самарское пенистое»: рестораны города обслужили в июне 625 тысяч иностранцев

По итогам июня рестораны Самары получили серьезную выручку. Заведения обслужили свыше 625 тысяч иностранных клиентов, которые приехали посмотреть в наш города на матчи чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает в Твиттер городской департамент промышленности, предпринимательства и туризма.

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30 июня 2018, 04:05
Самарскую ГРЭС предлагают сделать частью набережной

Самарскую ГРЭС предлагают сделать частью набережной

Одна из дипломниц кафедры архитектуры Самарского политеха представила проект, в котором предлагается превратить территорию Самарскую ГРЭС в новую набережную. 
 
Согласно проекту, первыми следует соединить с набережной корпуса энергообъекта, которые в будущем выведут из эксплуатации. Внутри ГРЭС предлагается обустроить музей.
30 июня 2018, 03:38
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