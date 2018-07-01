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Болельщиков из Мексики «подкинули» до Самары на клубном автобусе «Крылья Советов»
Футболисты самарских «Крылья Советов», возвращаясь из Москвы, довезли на клубном автобусе болельщиков сборной Мексики, сообщает официальный Твиттер команды.
«Наша команда вернулась в Москву. Из-за огромного спроса на авиабилеы в Самару на матч 1/8 финала, самарцам пришлось вылететь в …
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1 июля 2018, 03:08
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Азаров подарил Вальдерамме «Самару Арену»
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30 июня 2018, 04:28
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«Впечатлило самарское пенистое»: рестораны города обслужили в июне 625 тысяч иностранцев
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30 июня 2018, 04:05
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Самарскую ГРЭС предлагают сделать частью набережной
Одна из дипломниц кафедры архитектуры Самарского политеха представила проект, в котором предлагается превратить территорию Самарскую ГРЭС в новую набережную.
Согласно проекту, первыми следует соединить с набережной корпуса энергообъекта, которые в будущем выведут из эксплуатации. Внутри ГРЭС предлагается обустроить музей.
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30 июня 2018, 03:38