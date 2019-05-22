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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, 
23 мая 2019, 09:23
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному 
23 мая 2019, 08:06
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили 
23 мая 2019, 05:31
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
23 мая 2019, 05:06
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы». 
 
«Пока вся Россия праздновала День Победы, были дела поважней. Например, отравить собак на Ярмарочной, они ведь мешают нам 
23 мая 2019, 04:57
На финал Кубка России на «Самара Арену» пришли более 38 тысяч человек

На финал Кубка России на «Самара Арену» пришли более 38 тысяч человек

В среду, 22 мая, финальный матч Олимп Кубка России собрал 38 018 зрителей на самарском стадионе. Такие цифры назвали в официальном Твиттере Российского футбольного союза. К слову, стадион «Самара Арена», построенный специально к чемпионату мира по футболу 2018 года, вмещает 
23 мая 2019, 03:44
«Слишком шумели»: в Самаре задержали более 50 фанатов «Локомотива»

«Слишком шумели»: в Самаре задержали более 50 фанатов «Локомотива»

В среду, 22 мая, из одного из заведений общепита столицы 63-го региона в полицию доставили 54 человека. Их личности были установлены, правоохранители их опросили и отпустили. Проверка началась после того, как поступила жалоба сотрудников кафе на шумное поведение посетителей,
23 мая 2019, 08:42
«Локомотив» выиграл Кубок России по футболу

«Локомотив» выиграл Кубок России по футболу

22 мая на стадионе «Самара Арена» прошел финальный матч Кубка России по Футболу. В нем сошлись московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». По итогам встречи обладателем второго по значимости футбольного трофея страны стала столичная команда. «Локомотив» переиграл «Урал» со счетом 1:0. 
22 мая 2019, 10:29
Что о самарских «Крыльях» думают спортивные комментаторы

Что о самарских «Крыльях» думают спортивные комментаторы

На стадионе "Самара-Арена" начался финальный матч Олимп Кубка России по футболу сезона 2018-2019. За второй по значимости трофей после чемпионского титула сражаются московский "Локомотив" и "Урал " из Екатеринбурга. 
Хрустальная чаша с серебряными ручками общим весом 17 килограммов. Изготовлена в 2010 
22 мая 2019, 09:01
Космонавт Олег Кононенко дал обратный отсчет перед началом финального матча Кубка России

Космонавт Олег Кононенко дал обратный отсчет перед началом финального матча Кубка России

Олег Кононенко, самарский космонавт, который сейчас находится на «Международной космической станции» дал отсчет перед стартовым свистком матча на Кубок России на стадионе «Самара Арена». Напомним, за победу сегодня сражаются «Локомотив» и «Урал». На игре присутствуют около 40 тысяч болельщиков.
22 мая 2019, 07:57
Комментатор матча

Комментатор матча "Локомотива" и "Урала" рассказал об ожиданиях от поединка

Комментатор финального матча за Кубок России, который пройдет сегодня на "Самара Арене", Михаил Поленов поделился ожиданиями от поединка "Локомотива" и "Урала". Игра такого высокого статуса состоится в столице 63-го региона впервые в истории. По мнению эксперта, это может быть новым 
22 мая 2019, 02:30
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