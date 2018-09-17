8
40
56
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17.09.2018 
Все видео

Материалы по теме:

В блогах: в Самарской области сделали дорогу из мусора

В блогах: в Самарской области сделали дорогу из мусора

В Самарской области в поселке Семеновка сделали дорогу из мусора. Шокирующую новость опубликовали в паблике "Совсем Другие Новости" соцсети "ВКонтакте". Для местных многодетных семей администрация проложила три километра дороги из всего, чем богат мусорный полигон. Пригодилось все: доски, камни, 
17 сентября 2018, 08:05
Участники экомарафона «Самарская Лука» увидят самые красивые уголки заповедника

Участники экомарафона «Самарская Лука» увидят самые красивые уголки заповедника

В последнее воскресенье сентября, 30 числа, в Жигулевске стартует 27-й экологический марафон «Самарская Лука». Начало в 10:00. Участники пробега смогут побывать в самых живописных местах национального парка и увидеть Жигулевские горы. 30 сентября с 11:00 до 16:30 будет перекрыто движение 
17 сентября 2018, 05:34
В Самаре писатель Андрей Олех представит свою новую книгу

В Самаре писатель Андрей Олех представит свою новую книгу

20 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет презентация нового романа самарского писателя Андрея Олеха «Обмен и продажа». Она начнется в 18:00 в галерее «Новое пространство».

Книга вышла в конце сентября, она является завершающей частью «Безымянской трилогии». Читатель 
17 сентября 2018, 05:14
В Самаре до середины октября перекрыли Чапаевскую

В Самаре до середины октября перекрыли Чапаевскую

С понедельника, 17 сентября, в областной столице перекрыли улицу Чапаевскую на участке от Студенческого переулка до Ульяновской. Ограничение для транспорта будет действовать ровно месяц, до 17 октября. Как пояснили в мэрии Самары, в этом районе запланирован кровельный ремонт. Водителей и 
17 сентября 2018, 04:39
17 сентября Дмитрий Азаров официально вступит в должность губернатора Самарской области

17 сентября Дмитрий Азаров официально вступит в должность губернатора Самарской области

В понедельник, 17 сентября, в Самарском академическом театре оперы и балета на площади Куйбышева пройдет церемоня вступления в должность губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Начало в 14:00.

Напомним, что выборы прошли 9 сентября. Победу в политической гонке одержал Дмитрий 
17 сентября 2018, 09:44
Николай Ренц готов покинуть высокий партийный пост

Николай Ренц готов покинуть высокий партийный пост

Главный врач Тольяттинской городской клинической больницы номер 5, Николай Ренц, готов покинуть пост секретаря тольяттинского отделения партии «Единая России». И таким образом лично ответить за поражение Едра на выборах в гордуму. Об этом он сообщил в интервью тольяттинским СМИ. В 
15 сентября 2018, 11:15
Дмитрий Азаров встретился с бывшими соперниками на пост губернатора

Дмитрий Азаров встретился с бывшими соперниками на пост губернатора

В среду, 12 сентября, глава Самарской области Дмитрий Азаров встретился с кандидатами, которые выдвигались на пост губернатора на выборах 9 сентября - Алексеем Лескиным из КПРФ, Александром Степановым из ЛДПР, Михаилом Маряхиным из «Справедливой России».
 
Напомним, что победу одержал Дмитрий Азаров, 
13 сентября 2018, 08:43
Назначен новый глава минимущества Самарской области

Назначен новый глава минимущества Самарской области

Областное министерство имущественных отношений возглавил Сергей Черепанов. Такая информация появилась на сайте ведомства. Чиновник в течение 7 лет, с 2010 по 2017 год, руководил городским имущественным департаментом в мэрии Самары. Тогда он пришел на этот пост вместе с избранным главой 
4 сентября 2018, 09:50
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх