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Дмитрий Азаров потребовал наказать заводы, которые загрязняют воздух в Тольятти
В понедельник, 24 сентября, на оперативном совещании в региональном правительстве обсуждалась экологическая обстановка в Тольятти. Врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов сказал, что за уровнем загрязнения воздуха в Автограде наблюдает комплексная лаборатория мониторинга …
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25 сентября 2018, 03:32
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Самарская гостиница в 2 раза завысила цены во время ЧМ-2018
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25 сентября 2018, 02:26
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В Самаре на остановках появились репродукции авангардистов
В сентябре 20 остановок общественного транспорта в Самаре украсили репродукциями русского авангарда из коллекции областного музея. Теперь пассажиры, которые дожидаются нужного автобуса или трамвая, могут любоваться произведениями известных художников: Казимира Малевича, Аристарха Лентулова, Ольги Розановой, Петра Кончаловского и других. Организаторы …
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25 сентября 2018, 01:44
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Самарцам объяснили, почему на трамвайном маршруте S5 не действуют льготы
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25 сентября 2018, 12:42
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В Самарской области с должников по налогам взыскали 1,5 млрд рублей
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19 сентября 2018, 01:38
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Более 34 миллионов рублей взыскали с недобросовестных работодателей самарские приставы
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17 сентября 2018, 11:45
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Россиянам запретят брать кредиты, на погашение которых уйдет 50% дохода
Уже через месяц Госдума планирует принять закон, который ограничит уровень максимальной долговой нагрузки россиян. Считается, что на погашение своих займов человек может тратить не более половины от дохода, иначе начинаются проблемы с выплатами. Поэтому микрофинансовым организациям хотят запретить давать в …
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11 сентября 2018, 10:40
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Должниками за отопление и горячую воду в Самаре займутся коллекторы
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» решил применить новый метод борьбы с должниками за отопление и горячую воду. Организация заключила договор с одним из крупных коллекторских агентств. Его специалистам уже передали материалы на 5300 неплательщиков, общий долг которых составляет 170 миллионов рублей.
По …
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11 сентября 2018, 03:41