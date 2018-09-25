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Материалы по теме:

Дмитрий Азаров потребовал наказать заводы, которые загрязняют воздух в Тольятти

Дмитрий Азаров потребовал наказать заводы, которые загрязняют воздух в Тольятти

В понедельник, 24 сентября, на оперативном совещании в региональном правительстве обсуждалась экологическая обстановка в Тольятти. Врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов сказал, что за уровнем загрязнения воздуха в Автограде наблюдает комплексная лаборатория мониторинга 
25 сентября 2018, 03:32
Самарская гостиница в 2 раза завысила цены во время ЧМ-2018

Самарская гостиница в 2 раза завысила цены во время ЧМ-2018

Во время мониторинга сотрудники регионального управления Роспотребнадзора выяснили, что в гостинице «Радиоцентр» на улице Технической,1 в Самаре во время ЧМ-2018 года были сильно завышены цены. Так, при предварительном заказе стоимость гистиничных услуг за сутки проживания в начале июля в номере 
25 сентября 2018, 02:26
В Самаре на остановках появились репродукции авангардистов

В Самаре на остановках появились репродукции авангардистов

В сентябре 20 остановок общественного транспорта в Самаре украсили репродукциями русского авангарда из коллекции областного музея. Теперь пассажиры, которые дожидаются нужного автобуса или трамвая, могут любоваться произведениями известных художников: Казимира Малевича, Аристарха Лентулова, Ольги Розановой, Петра Кончаловского и других. Организаторы 
25 сентября 2018, 01:44
Самарцам объяснили, почему на трамвайном маршруте S5 не действуют льготы

Самарцам объяснили, почему на трамвайном маршруте S5 не действуют льготы

Самарцы снова пожаловались в Твиттере на трамвайный маршрут S5, который перевозит зрителей на стадион «Самара Арена» в дни футбольных матчей. Болельщики недовольны тем, что на нем не действуют льготы, в том числе в трамвае не работают транспортные карты, а платить 
25 сентября 2018, 12:42
В Самарской области с должников по налогам взыскали 1,5 млрд рублей

В Самарской области с должников по налогам взыскали 1,5 млрд рублей

За 8 месяцев этого года судебные приставы в нашем регионе взыскали с должников по налоговым платежам почти 1,5 млрд рублей. Арестована собственность неплательщиков на сумму 71 млн рублей. По данным УФССП России по Самарской области, в бюджеты  всех уровней перечислили штрафы, 
19 сентября 2018, 01:38
Более 34 миллионов рублей взыскали с недобросовестных работодателей самарские приставы

Более 34 миллионов рублей взыскали с недобросовестных работодателей самарские приставы

Судебные приставы отчитались об итогах работы по взысканию просроченных зарплат за первые 8 месяцев этого года. Всего на недобросовестных работодателей было заведено 2249 исполнительных производств на сумму 73,3 миллиона рублей. Из этого количества 1637 производств были окончены в связи с 

17 сентября 2018, 11:45
Россиянам запретят брать кредиты, на погашение которых уйдет 50% дохода

Россиянам запретят брать кредиты, на погашение которых уйдет 50% дохода

Уже через месяц Госдума планирует принять закон, который ограничит уровень максимальной долговой нагрузки россиян. Считается, что на погашение своих займов человек может тратить не более половины от дохода, иначе начинаются проблемы с выплатами. Поэтому микрофинансовым организациям хотят запретить давать в 
11 сентября 2018, 10:40
Должниками за отопление и горячую воду в Самаре займутся коллекторы

Должниками за отопление и горячую воду в Самаре займутся коллекторы

Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» решил применить новый метод борьбы с должниками за отопление и горячую воду. Организация заключила договор с одним из крупных коллекторских агентств. Его  специалистам уже передали материалы на 5300 неплательщиков, общий долг которых составляет 170 миллионов рублей.

По 

11 сентября 2018, 03:41
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