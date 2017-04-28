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Майор, насмерть сбивший контрактника, считает, что не нарушал ПДД
Майор Алексей Усов, сбивший контрактников на дороге в поселке Рощинский, обжаловал приговор, вынесенный Самарским гарнизонным военным судом. Напомним, год назад в поселке Рощинский Волжского района автомобиль Мазда СХ-5 сбил идущих вдоль проезжей части военнослужащих. За рулем иномарки был заместитель начальника по …
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28 апреля 2017, 11:37
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ГИБДД: 8 человек ранены в массовом ДТП на М-5 под Самарой
В областной госавтоинспекции уточнили число пострадавших в массовом ДТП, которое произошло сегодня на федеральной трассе М-5 в Жигулевске. Ранения получили восемь человек, все пассажиры вахтового автобуса «ПАЗ». Семерых после оказания медицинской помощи отпустили домой.
Как уже сообщала «ТЕРРА», …
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27 апреля 2017, 01:47
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Кто устроил массовое ДТП и перекрыл трассу М-5 в Самарской области?
Появилась официальная информация о массовом ДТП на 967 километре трассы М-5 в Жигулевске. По уточненным данным, столкнулись 14 машин. Водитель большегруза на полном ходу врезался в вахтовый автобус «ПАЗ», в котором ехали 23 человека. Затем по инерции произошли столкновения …
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27 апреля 2017, 12:24
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В Самаре упавшее дерево раздавило иномарку
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27 апреля 2017, 10:11
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15 машин столкнулись на М-5 в Самарской области, есть пострадавшие
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27 апреля 2017, 09:36
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В Самаре взлетела и разбилась о столб иномарка с компанией молодых людей
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27 апреля 2017, 09:11
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Жуткое ДТП под Самарой: фура сшибла с дороги иномарку с ребенком внутри
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26 апреля 2017, 02:05
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Вдоль проспекта Кирова хотят понастроить многоэтажек
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25 апреля 2017, 01:44
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В Самаре упавшее дерево раздавило «Шевроле Лачетти»
В ночь на 21 апреля в Самаре во дворе на улице Победы рухнуло дерево. Рядом с ним была припаркована иномарка Chevrolet Lacetti. Упавшее дерево буквально раздавило автомобиль. В Сети появились фотографии с места происшествия.
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21 апреля 2017, 01:23
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Дорога смерти: новое ДТП на перекрестке Московского шоссе и Революционной
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19 апреля 2017, 02:19
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В Самаре перекрыли выезд на Московское шоссе
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14 апреля 2017, 10:53
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В Самаре «Мерседес» улетел с Московского шоссе и перевернулся
В четверг, 13 апреля, в Самаре на ремонтируемом участке Московского шоссе перевернулся автомобиль «Мерседес». ДТП произошло в районе 16 километра магистрали. По словам очевидцев, водитель иномарки сначала столкнулся с «Солярисом», а потом наехал на ограждения, выскочил на ремонтируемый участок дороги …
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13 апреля 2017, 01:38