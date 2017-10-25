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Паломники выехали из Самарской области на автобусе и попали в ДТП
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23 октября 2017, 05:32
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В Самаре дедушка на «ВАЗе» сбил на зебре коляску с младенцем и мужчину
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23 октября 2017, 01:32
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В Самаре трамвай №21 сошел с рельсов на Ташкентской, есть фото
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23 октября 2017, 10:26
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В блогах: «Беда, которой можно было избежать» случилась в Волгаре
Блогер p_k_s рассказал про "беду, которой можно было избежать". В Волгаре случилась трагедия. "Сбили бабушку на пешеходном переходе. Слава богу, жива. Увезли на скорой. Сбили старушку на пешеходном переходе, через улицу Осетинскую. Для тех, кто не знает: это центральная …
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23 октября 2017, 09:51
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Самарский автобус улетел в кювет в Татарстане, есть пострадавшие
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23 октября 2017, 09:12
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Видео: самарец поставил новому трамваю «тройку»
Блогер Алексей Перезнатнов решил прокатиться на одном из новых трёхсекционных трамваев, которые недавно поступили в Самару. "Оценю инновацию на тройку по пятибалльной системе, - пишет автор. - Основные претензии следующие. Шумный (хотя, конечно, этот показатель больше от состояния путей …
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20 октября 2017, 10:40
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В ТТУ рассказали, почему исчезла надпись "Антон Буслов" с самарского трамвая
Самарское "Трамвайно-троллейбусное управление" прокомментировало в "Живом Журнале" сообщение очевидцев, что в Самаре по неизвестным пока причинам городские власти, возможно, отобрали у трамвайного вагона № 928 имя Антона Буслова. "Уважаемые самарцы! Сообщаем вам, что трамвайный вагон модели УКВЗ 71-623 инвентарный …
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13 октября 2017, 09:41
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В блогах: «У самарского трамвая отобрали имя "Антон Буслов"»
Блогер Андрей Ишмуратов сообщил, что в Самаре по неизвестным пока причинам городские власти, возможно, отобрали у трамвайного вагона №928 имя Антон Буслов. Этого самарского блогера, скончавшегося в Нью-Йорке в августе 2014 года от лимфомы Ходжкина, хорошо знала вся Россия. …
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13 октября 2017, 07:12
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В Самаре иномарка снесла защитные ограждения вдоль Московского шоссе
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28 апреля 2017, 10:04
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В Самаре упавшее дерево раздавило иномарку
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27 апреля 2017, 10:11
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В Самаре взлетела и разбилась о столб иномарка с компанией молодых людей
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27 апреля 2017, 09:11
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Жуткое ДТП под Самарой: фура сшибла с дороги иномарку с ребенком внутри
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26 апреля 2017, 02:05