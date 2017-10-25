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Материалы по теме:

Паломники выехали из Самарской области на автобусе и попали в ДТП

Паломники выехали из Самарской области на автобусе и попали в ДТП

Стали известны подробности ДТП с пассажирским автобусом, который ехал из Самарской области в Удмуртию, и улетел в кювет на территории Татарстана. В салоне находились паломники.

Как уже сообщала «ТЕРРА», в селе Ташла Ставропольского района  Самарской области в минувшую субботу был большой 

23 октября 2017, 05:32
В Самаре дедушка на «ВАЗе» сбил на зебре коляску с младенцем и мужчину

В Самаре дедушка на «ВАЗе» сбил на зебре коляску с младенцем и мужчину

В воскресенье, 22 октября, в Самаре в результате ДТП пострадал младенец. Ребенок 2017 года находился в коляске, которую катил мужчина, переходивший улицу Солнечную по зебре. На них наехал автомобиль «ВАЗ» под управлением 65-летнего мужчины.  

Малыш получил телесные повреждения. После оказания 

23 октября 2017, 01:32
В Самаре трамвай №21 сошел с рельсов на Ташкентской, есть фото

В Самаре трамвай №21 сошел с рельсов на Ташкентской, есть фото

Утром в понедельник, 23 октября, в Самаре сошел с рельсов трамвай №21. Инцидент произошел на улице Ташкентской, трамвай двигался в направлении Демократической и уже пересек Московское шоссе, когда задний вагон сошел с рельсов. Пострадавших нет. Движение уже восстановлено. В причинах 
23 октября 2017, 10:26
В блогах: «Беда, которой можно было избежать» случилась в Волгаре

В блогах: «Беда, которой можно было избежать» случилась в Волгаре

Блогер p_k_s рассказал про "беду, которой можно было избежать". В Волгаре случилась трагедия. "Сбили бабушку на пешеходном переходе. Слава богу, жива. Увезли на скорой. Сбили старушку на пешеходном переходе, через улицу Осетинскую. Для тех, кто не знает: это центральная 
23 октября 2017, 09:51
Самарский автобус улетел в кювет в Татарстане, есть пострадавшие

Самарский автобус улетел в кювет в Татарстане, есть пострадавшие

На территории Татарстана произошло ДТП с автобусом из Самарской области. Он следовал из села Ташла в город Сарапул (Удмуртия). Авария случилась 21 октября около одиннадцати часов вечера.
«21 октября в 22:45 на 5-м километре автодороги Чистополь – Нижнекамск водитель пассажирского 
23 октября 2017, 09:12
Видео: самарец поставил новому трамваю «тройку»

Видео: самарец поставил новому трамваю «тройку»

Блогер Алексей Перезнатнов решил прокатиться на одном из новых трёхсекционных трамваев, которые недавно поступили в Самару. "Оценю инновацию на тройку по пятибалльной системе, - пишет автор. - Основные претензии следующие. Шумный (хотя, конечно, этот показатель больше от состояния путей 
20 октября 2017, 10:40
В ТТУ рассказали, почему исчезла надпись

В ТТУ рассказали, почему исчезла надпись "Антон Буслов" с самарского трамвая

Самарское "Трамвайно-троллейбусное управление" прокомментировало в "Живом Журнале" сообщение очевидцев, что в Самаре по неизвестным пока причинам городские власти, возможно, отобрали у трамвайного вагона № 928 имя Антона Буслова. "Уважаемые самарцы! Сообщаем вам, что трамвайный вагон модели УКВЗ 71-623 инвентарный 
13 октября 2017, 09:41
В блогах: «У самарского трамвая отобрали имя

В блогах: «У самарского трамвая отобрали имя "Антон Буслов"»

Блогер Андрей Ишмуратов сообщил, что в Самаре по неизвестным пока причинам городские власти, возможно, отобрали у трамвайного вагона №928 имя Антон Буслов. Этого самарского блогера, скончавшегося в Нью-Йорке в августе 2014 года от лимфомы Ходжкина, хорошо знала вся Россия. 
13 октября 2017, 07:12
В Самаре иномарка снесла защитные ограждения вдоль Московского шоссе

В Самаре иномарка снесла защитные ограждения вдоль Московского шоссе

В Самаре иномарка снесла дорожные ограждения вдоль Московского шоссе и улетела с дороги. Фотографии с места ДТП появились в социальной сети вечером в четверг, 27 апреля. По словам автора, авария произошла у перекрестка с улицей Советской Армии. Якобы участниками инцидента 
28 апреля 2017, 10:04
В Самаре упавшее дерево раздавило иномарку

В Самаре упавшее дерево раздавило иномарку

В Самаре на улице Советской Армии рухнуло дерево и разбило иномарку. Очевидец опубликовал фото. По его словам, инцидент произошел 27 апреля около семи часов утра возле дома №126 по улице Советской Армии.

«Многолетнее дерево, попрощавшись с корнями, упало на 
27 апреля 2017, 10:11
В Самаре взлетела и разбилась о столб иномарка с компанией молодых людей

В Самаре взлетела и разбилась о столб иномарка с компанией молодых людей

В ночь на 27 апреля в Самаре произошло ДТП на пересечении проспектов Кирова и Карла Маркса. По предварительной информации, иномарка Hyundai подлетела на препятствии, перевернулась и крышей влетела в фонарный столб. Молодых людей, ехавших в автомобиле, зажало внутри. Чтобы извлечь 
27 апреля 2017, 09:11
Жуткое ДТП под Самарой: фура сшибла с дороги иномарку с ребенком внутри

Жуткое ДТП под Самарой: фура сшибла с дороги иномарку с ребенком внутри

Во вторник, 25 апреля, под Самарой произошло серьезное ДТП. В результате столкновения фуры и Daewoo Nexia в легковой иномарке оказались зажаты люди – женщина и ребенок.

Авария случилась на территории Волжского района около села Николаевка. В Сети появились фотографии и видео 

26 апреля 2017, 02:05
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