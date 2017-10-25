Стали известны подробности ДТП с пассажирским автобусом, который ехал из Самарской области в Удмуртию, и улетел в кювет на территории Татарстана. В салоне находились паломники.

Как уже сообщала «ТЕРРА», в селе Ташла Ставропольского района Самарской области в минувшую субботу был большой …