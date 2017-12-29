|
В Самаре водитель «Гелендвагена» устроил массовое ДТП и сбежал
В пятницу, 29 декабря, в Самаре, в Промышленном районе, произошло массовое ДТП. На улице Димитрова водитель «Гелендвагена» ударил ехавшую впереди иномарку. По «принципу домино» последовало еще несколько столкновений. В результате механические повреждения получили пять машин – иномарки. Помимо «Гелендвагена», участниками …
|
29 декабря 2017, 01:38
|
В Сызрани молодой водитель «ВАЗ 21099» разбил голову в ДТП с Kalina
В Сызрани проводится проверка по факту ДТП с участием двух молодых автомобилистов. Авария случилась во вторник, 28 декабря, около 23 часов. На улице Жуковского столкнулись Kalina и «ВАЗ 21099». «Калиной» управлял 19-летний водитель. Он двигался от улицы Циолковского.
«По предварительной информации …
|
29 декабря 2017, 12:18
|
В Самаре водитель «Приоры» сбил пешехода на дублере Московского шоссе
|
29 декабря 2017, 11:07
|
Флагшток в Самарской области попал в «Книгу рекордов России»
|
28 декабря 2017, 04:48
|
В Нефтегорском районе автоледи на Hyundai Creta влетела под грузовик Ford
В Нефтегорском районе произошло столкновение иномарки Hyundai Creta и грузовой Ford. Иномаркой управляла 54-летняя автоледи. По предварительной информации полицейских, женщина нарушила правила проезда перекрестка и влетела под грузовик. ДТП произошло 27 декабря, около 23 часов, на 70 километре дороги «Подъезд …
|
28 декабря 2017, 03:40
|
В Большеглушицком районе мужчина сжег себя и жену
|
20 сентября 2016, 06:55
|
В блогах: Тамбовский клуб
Блогер Евгений Синюков побывал в селе Тамбовка Большеглушицкого района. "Оно возникло в 1820-х годах и называлось Пестравский Выселок. Заселено выходцами из Тамбовской губернии, что и отражено в названии, которое утвердилось позднее. Мое внимание в Тамбовке привлек необычный сельский клуб. …
|
30 марта 2016, 05:07
|
Самарская полиция ищет свидетелей двух ДТП со смертельным исходом
Первая авария случилась в Большеглушицком районе. В местную дежурную часть поступило сообщение о том, что в селе Августовка на улице Космической лежит труп мужчины. Сотрудники полиции выяснили, что смертельные травмы 51-летний погибший получил в результате наезда неустановленного транспортного средства. После …
|
27 декабря 2015, 03:29