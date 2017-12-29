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Материалы по теме:

В Самаре водитель «Гелендвагена» устроил массовое ДТП и сбежал

В Самаре водитель «Гелендвагена» устроил массовое ДТП и сбежал

В пятницу, 29 декабря, в Самаре, в Промышленном районе, произошло массовое ДТП. На улице Димитрова водитель «Гелендвагена» ударил ехавшую впереди иномарку. По «принципу домино» последовало еще несколько столкновений. В результате механические повреждения получили пять машин – иномарки. Помимо «Гелендвагена», участниками 
29 декабря 2017, 01:38
В Сызрани молодой водитель «ВАЗ 21099» разбил голову в ДТП с Kalina

В Сызрани молодой водитель «ВАЗ 21099» разбил голову в ДТП с Kalina

В Сызрани проводится проверка по факту ДТП с участием двух молодых автомобилистов. Авария случилась во вторник, 28 декабря, около 23 часов. На  улице Жуковского столкнулись Kalina и «ВАЗ 21099». «Калиной» управлял 19-летний водитель. Он двигался от улицы Циолковского.

«По предварительной информации 

29 декабря 2017, 12:18
В Самаре водитель «Приоры» сбил пешехода на дублере Московского шоссе

В Самаре водитель «Приоры» сбил пешехода на дублере Московского шоссе

В Самаре на дублере Московского шоссе автомобиль сбил пешехода. ДТП произошло на перекрестке с улицей Николая Панова вечером в четверг, 28 декабря. По словам очевидцев, пешеход шел по зебре, когда на него наехала «Лада Приора». У пострадавшего травма ноги, его 
29 декабря 2017, 11:07
Флагшток в Самарской области попал в «Книгу рекордов России»

Флагшток в Самарской области попал в «Книгу рекордов России»

Флагшток Большеглушицкого района Самарской области внесен в «Книгу рекордов России». Его высота - 35 метров. Он стал рекордсменом как «самый высокий сельский флагшток», сообщили в региональном правительстве.

«Флагшток был установлен в самом сердце парка на площади имени 60-летия Октября, и на 

28 декабря 2017, 04:48
В Нефтегорском районе автоледи на Hyundai Creta влетела под грузовик Ford

В Нефтегорском районе автоледи на Hyundai Creta влетела под грузовик Ford

В Нефтегорском районе произошло столкновение иномарки Hyundai Creta и грузовой Ford. Иномаркой управляла 54-летняя автоледи. По предварительной информации полицейских, женщина нарушила правила проезда перекрестка и влетела под грузовик.  ДТП произошло 27 декабря, около 23 часов, на 70 километре дороги «Подъезд 

28 декабря 2017, 03:40
В Большеглушицком районе мужчина сжег себя и жену

В Большеглушицком районе мужчина сжег себя и жену

44-летний глава семейства приревновал свою 34-летнюю супругу.
20 сентября 2016, 06:55
В блогах: Тамбовский клуб

В блогах: Тамбовский клуб

Блогер Евгений Синюков побывал в селе Тамбовка Большеглушицкого района. "Оно возникло в 1820-х годах и называлось Пестравский Выселок. Заселено выходцами из Тамбовской губернии, что и отражено в названии, которое утвердилось позднее. Мое внимание в Тамбовке привлек необычный сельский клуб. 
30 марта 2016, 05:07
Самарская полиция ищет свидетелей двух ДТП со смертельным исходом

Самарская полиция ищет свидетелей двух ДТП со смертельным исходом

Первая авария случилась в Большеглушицком районе. В местную дежурную часть поступило сообщение о том, что в селе Августовка на улице Космической лежит труп мужчины. Сотрудники полиции выяснили, что смертельные травмы 51-летний погибший получил в результате наезда неустановленного транспортного средства. После 
27 декабря 2015, 03:29
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